Sechs Kunststile in einer gemeinsamen Schau

Es ist in Gersthofen zur Tradition geworden: Die neuen Mitglieder des Kulturkreises präsentieren sich jährlich in einer gemeinsamen Ausstellung im Rathaus. Auch in diesem Jahr geben sechs Künstlerinnen und Künstler spannende Einblicke in ihr kreatives Schaffen – eine geplante Siebenergruppe wurde durch organisatorische Herausforderungen zur „7 minus 1“-Formation.

Vom ersten Pinselstrich bis zur geschweißten Skulptur – die Ausstellung zeigt ein beeindruckendes Spektrum künstlerischer Ausdrucksformen: Malerei, Druckgrafik, Mischtechnik und Skulptur stehen nebeneinander im spannenden Dialog. Das sind die Mitwirkenden:

Jürgen Krass, Stahlbildhauer aus Inchenhofen-Sainbach und Mitglied im BBK Schwaben-Nord und Augsburg, verwandelt mit Präzision und künstlerischem Gespür kalten Stahl in dynamische Skulpturen. Seine Werke bestehen häufig aus geometrischen Grundformen, die er schneidet, verschweißt und zu einzigartigen Objekten formt.

Irene Rung, Meisterschülerin von Prof. Markus Lüpertz und Trägerin des Internationalen Kunstpreises der Biennale Genua 2017, beeindruckt mit farbenfrohen, abstrakten Kompositionen. Neben ihrer internationalen Ausstellungstätigkeit ist sie auch als Dozentin und Kunsttherapeutin aktiv.

Rita Höfler führt den Betrachter mit Aquarell-, Acryl- und Mischtechnik in emotionale Spannungsfelder. Ihre Arbeiten sind geprägt von der intensiven Wirkung von Farben, Formen und unterschiedlichsten Maltechniken – von feinen Pinseln bis hin zu expressiven Spachtelstrichen.

Stefanie Kuhlins malt aus dem Unterbewusstsein. Ihre Werke entstehen intuitiv, Farbschichten überlagern sich, Linien verschwinden und treten erneut hervor. Das Zusammenspiel von Acryl, Pigmenten und starken Konturen erschafft Bilder voller Tiefe und Geheimnis.

Angelika Schweiger schöpft Inspiration aus der Natur. Seit über 25 Jahren widmet sie sich professionell der Malerei – von Acryl bis Öl, von Zeichnung bis Drucktechnik. Ihre Werke spiegeln weniger die konkrete Form als vielmehr emotionale Stimmungen wider.

Carmen Bühler, gebürtige Hamburgerin, zeigt in ihrer Werkreihe „Ihre Heimat ist das Meer“ sowie in Landschaftsdarstellungen aus dem Schmuttertal ihre Leidenschaft für Öl, Acryl, Mischtechnik und neuerdings wieder für Glaskunst.

Die Ausstellung wird vom Kulturkreis Gersthofen organisiert und ist zu den regulären Öffnungszeiten des Rathauses für die Öffentlichkeit vom 27. Juni bis 10. September zugänglich. Der Eintritt ist frei. Die feierliche Eröffnung der Ausstellung findet am Freitag, 27. Juni, um 20 Uhr, im Rathaus Gersthofen statt. Musikalisch untermalt wird die Vernissage von Gerhard Pfab an der Gitarre. (AZ)