Der Gersthofer Bauausschuss kommt am Mittwoch, 18. September, zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Beginn ist um 18 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses. Auf der Tagesordnung stehen der Sachstand zu einem See am Ballonstartplatz und verschiedene Bauanträge. Nach dem Punkt Bekanntmachungen fängt eine nichtöffentliche Sitzung an. (AZ)