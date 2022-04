See am Ballonstartplatz: Stadt Gersthofen will Anwohner ins Boot holen

Die Ankündigung für das Aus des Badesees am Ballonstartplatz in Gersthofen sorgt für Wirbel. Die Stadt betont, dass die Bürgerinnen und Bürger im Verfahren beteiligt werden.

Der kleine See im Wohngebiet am Ballonstartplatz im Norden Gersthofens schlägt seit Tagen Wellen. Die Ankündigung des Stadtrats, dass der See zurückgebaut wird und künftig als Retentionsfläche genutzt wird, sorgt bei einigen Anwohnern für Empörung. Die Stadt Gersthofen reagiert nun darauf und kündigt eine Beteiligung der Bürger in dem weiteren Vorgehen an.

Die Fläche um den Badesee am Ballonstartplatz solle in eine Retentionsfläche umgewandelt werden, bestätigt die Stadt in einer Mitteilung. Bedeutet: Die Teichanlage wird zurückgebaut, damit Wasser bei starken Regenfällen auf dem Gelände aufgenommen werden kann. Baden ist dann nicht mehr möglich. Das ist bislang - auf eigene Gefahr - noch erlaubt.

Wie die Fläche generell umgestaltet werden könnte, werde aktuell vom Fachbereich der Verwaltung unter Berücksichtigung rechtlicher Aspekte und dem Naturschutz ausgearbeitet. Zudem werden die Kosten für die unterschiedlichen Varianten berechnet. Die hier erarbeiteten Vorschläge werden im Anschluss Bürgern und Bürgerinnen präsentiert und zur Diskussion gestellt, da der Stadtratsbeschluss für die Umwandlung der Fläche ausdrücklich eine Bürgerbeteiligung vorsieht. Zu welchem Zeitpunkt und in welcher Art eine Umsetzung dann tatsächlich erfolge, könne aktuell noch nicht gesagt werden, heißt es weiter vonseiten der Stadt.

Stadt sieht Vorteile für das Klima in Gersthofen

Die Stadt betont, dass eine Umwandlung der Wasserfläche am Ballonstartplatz in eine Retentionsfläche große Vorteile für das Stadtklima, die Aufenthaltsqualität, die Hitzevorsorge und den Klimaschutz der Stadt Gersthofen hätte. So werde zum Beispiel der Luftaustausch gefördert und die Effekte von Verdunstungskälte durch die verbleibende große Wasserfläche könnte erhöht werden. "Grundsätzlich soll der Bereich für die Öffentlichkeit als Freizeitfläche erhalten bleiben und zuvor ein Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern geführt werden", erklärt Bürgermeister Michael Wörle. (AZ/kar)

Lesen Sie dazu auch