vor 35 Min.

See am Gersthofer Ballonstartplatz: Bürgermeister schreibt an die Anwohner

Das Badeverbot am See Am Ballonstartplatz in Gersthofen sorgt weiter für Gesprächsstoff.

Plus Die Debatte um den See im Wohngebiet Am Ballonstartplatz geht weiter. Jetzt wendet sich der Bürgermeister an die Anwohner. Erste Reaktionen gibt's schon.

Von Gerald Lindner

Was wird aus der bisherigen Badestelle – dem See mitten im Gersthofer Wohngebiet Am Ballonstartplatz? Der Bauausschuss will den See zum Retentionsbecken umgestalten, zahlreiche Anwohnerinnen und Anwohner möchten die Bademöglichkeit vor ihrer Haustür behalten. Jetzt hat Bürgermeister Michael Wörle in einem Schreiben an sie die Entscheidung noch einmal erläutert. Das Echo darauf ist negativ.

