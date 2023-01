Show- und Kabarettknüller: Stadthalle Gersthofen startet mit Volldampf ins Jahr

Mit Elan geht die Stadthalle Gersthofen ins neue Jahr. Das Publikum kann zwischen Fasching, Kabarett und Musik wählen. Das ist aber nicht alles.

Ob Kol-La-Faschingssitzungen, Kabarett oder Schauspiel und Show – die Stadthalle Gersthofen startet im neuen Jahr wieder durch wie zu Zeiten vor der Corona-Pandemie. Dem Publikum bietet sich im Laufe des Jahres nahezu an jedem Tag etwas für jeden Geschmack. Eine Reihe großer und wohlbekannter Namen werden ebenfalls wieder aufgeboten. Etwas ist allerdings noch nicht so ganz wie früher: Für sehr viele Veranstaltungen gibt es derzeit noch Karten an der Abendkasse.

Das Programm der Stadthalle ist in dieser Saison deutlich dichter als in früheren Spielzeiten. Denn eine Reihe von Veranstaltungen, die während der Pandemie ausfallen oder verschoben werden mussten, werden heuer nachgeholt.

Ein Wiedersehen gibt's mit Christian Weiherer. Foto: Marcus Merk

So bieten sich am Donnerstag, 19. Januar, gleich zwei Veranstaltungen an, wie sie gegensätzlicher nicht sein könnten: Schrullige Geschichten zwischen Musikkabarett und Liedermacherei bietet der Weiherer zu seinem 20. Bühnenjubiläum um 19.30 Uhr im Ballonmuseum. Gruselige Blutspuren an Tatorten verfolgt der Kriminalbiologe Dr. Mark Benecke in seinem Vortrag "Der Herr der Maden" ab 19.30 Uhr in der Stadthalle. Der Abend ist allerdings bereits ausverkauft.

Sieben Kol-La-Faschingssitzungen für Gersthofen

Ein erster Höhepunkt im Veranstaltungsjahr dürften wieder die sieben Gersthofer Kol-La-Faschingssitzungen zwischen Freitag, 3. Februar, und Sonntag, 12. Februar, sein. Kurzentschlossene haben diesmal sogar reelle Chancen, noch Karten zu ergattern unter KOL-LA.INFO@gmx.de oder bei Schreibwaren Nettel, Augsburger Straße 24, 86368 Gersthofen.

Han's Klaffl kommt mit seinem aktuellen Programm zurück auf die Bühne der Stadthalle Gersthofen. Foto: Andreas Lode

Das Kabarett und die Comedy sind in der Stadthalle Gersthofen traditionsgemäß stark vertreten. Vom Musiklehrer zum umwerfend musikalischen Musikkabarettisten ging die späte Karriere von Han's Klaffl. Er bietet am Freitag, 20. Januar, ab 19.30 Uhr "Eine Art Best-of" mit urkomischen Einblicken in den Lehreralltag. So ist am Mittwoch, 25. Januar, Jürgen von der Lippe "voll fett" zu erleben, einen Tag später bietet "Zeitmillionär" Markus Langer ein bayerisches Typenkabarett.

Lesen Sie dazu auch

Matze Knop beweist in der Stadthalle "Mut zur Lücke"

Aufgeboten werden weiter so bekannte Kleinkunstakteure wie Matze Knop und sein "Mut zur Lücke" (24. Februar) sowie das langjährige Lach- und Schießgesellschaft-Mitglied Holger Paetz mit "Fürchtet Euch" (2. März) und Rüdiger Hoffmann ("Mal ehrlich", 4. März). Weiter gibt's ein Wiedersehen mit Kabarett-Urgesteinen wie Sigi Zimmerschied (17. März) und Günter Grünwald (22. März) oder Helmut Schleich (24. März). Live und solo erleben kann man Olli Dittrichs geniale Comedyfigur "Dittsche" am 10. November.

Comedien Matze Knop beweist in der Stadthalle Gersthofen "Mut zur Luecke". Foto: Stefan Pick

Für Musikfreunde hat das Stadthallenteam wieder eine Reihe von Konzertprogrammen engagiert. So kommt die Originalproduktion der Musical-Show "Phantom der Oper", geschrieben unter anderem von Opernstar Deborah Sasson zurück (31. März). An die ganze Familie richtet sich dann bereits einen Tag später das Musical "Tarzan". Stimmgewaltig sind "The 12 Tenors" mit klassischen Arien, Operettenliedern und Welthits (10. April). Den britischen "Rocket Man" und Superstar ehrt "The Elton Show" (29. April). Mit "Greg is Back" kommt allerdings auch wieder eine regionale Erfolgsformation mit ihrem aktuellen A-cappella-Programm zurück (20. Mai).

Angelo Kelly und Stefan Mross zu Gast in der Stadthalle Gersthofen

Eine Neuauflage erleben im Sommer die Rasenkonzerte, in deren Mittelpunkt am 5. August ein Auftritt von Angelo Kelly steht.

Einst Kinderstar, heute ein gefragter Schlagersänger: Angelo Kelly kommt im Sommer zu den Rasenkonzerten nach Gersthofen Foto: Britta Pedersen/dpa

Für Schlagerfreunde treten Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack am 31. Oktober in der Stadthalle auf. Und auch die Kastelruther Spatzen sind nach längerer Pause wieder auf Tour mit "Liebe für die Ewigkeit" (22. September).

Fans von Show und Tanz werden bedient mit dem Musical-Operetten-Abend "The Show must go on" (28. Januar) oder auch den "Sixx Paxx", die gleich zweimal ihre Hüllen fallen lassen (16. Februar 2023, 7. Februar 2024).

Weihnachtlich wird es mit "A Swinging Christmas" von Tom Gaebel & his Orchestra (8. Dezember) sowie Claudia Koreck (14. Dezember).

Karten gibt es im Vorverkauf der Stadthalle Gersthofen im Ballonmuseum, Bahnhofstraße 12, Gersthofen.