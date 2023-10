Sieben Verletzte nach Zusammenstoß zweier Autos

Schmerzhafte Folgen für sieben Personen hatte der Zusammenstoß zweier Autos zwischen Hirblingen und Neusäß. Der Sachschaden ist hoch.

Verkehrsunfall mit Verletzten: Am Samstagnachmittag kam es auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Hirblingen und Neusäß auf Höhe der Autobahnanschlussstelle zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Gegen 15.55 Uhr befuhr eine 35-jährige Augsburgerin mit ihrem Wagen die Autobahnüberführung von Neusäß aus, um auf die A8 in Fahrtrichtung München einzubiegen. Hierbei übersah sie nach Angaben der Polizei beim Abbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug und es kam zum Zusammenstoß. Alle sieben Fahrzeuginsassen, darunter vier Kinder, wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Drei der vier Kinder kamen zur weiteren Untersuchung in die Kinderklinik Augsburg. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 35.000 Euro. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung war die Straße zwischen den beiden dortigen Kreisverkehren für etwa eine Stunde gesperrt. (lig)