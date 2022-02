Siebenjährige läuft in Gersthofen einer 81-Jährigen vors Auto

Eine Seniorin ist in Gersthofen auf der Ludwig-Hermann-Straße unterwegs. Plötzlich springt ein kleines Mädchen auf die Straße.

Ein siebenjähriges Mädchen hat eine Autofahrerin am Montag in Gersthofen erfasst. Das Kind lief der 81-Jährigen in der Ludwig-Hermann-Straße plötzlich vor den Wagen.

Die Seniorin war gegen 12.15 Uhr stadtauswärts unterwegs, als auf Höhe der Jenaer Straße plötzlich die Siebenjährige hinter einem geparkten Auto auf die Straße lief. Die 81-jährige konnte laut Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte das Mädchen. Die Siebenjährige wurde mit Prellungen und Abschürfungen im Beisein seiner Mutter in die Kinderklinik nach Augsburg eingeliefert. (AZ)