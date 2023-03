Sigi Zimmerschied treibt in Gersthofen die Winnetou-Debatte auf die Spitze

Plus Mit bissigem Sprachwitz nimmt der Kabarettist in Gersthofen die Auswüchse der heutigen Gutmenschen-Gesellschaft auf die Schippe. Das zweistündige Ein-Mann-Theaterstück sorgt für zahllose Lachtränen.

Eigennütziger Trickbetrüger liebt ehrenhafte Klimaaktivistin – auf diese wenigen Worte könnte man zumindest inhaltlich die neue Comedy-Show „Dopplerleben“ des niederbayerischen Kabarettisten Sigi Zimmerschied zusammenfassen. Mit dieser Mixtur sorgte er jedenfalls in der Stadthalle Gersthofen für zahllose Lachtränen im Publikum. Denn dem bajuwarischen Comedian war es selbst mit einer solch einfachen Grundthematik bravourös gelungen, ein zweistündiges Ein-Mann-Theaterstück auf die Bühne zu zaubern, das nahezu alle erdenklichen Aberwitzigkeiten des heutigen Zeitgeistes humorvoll durch den kabarettistischen Fleischwolf drehte.