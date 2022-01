Silvesterlauf in Gersthofen: Corona bricht nicht Tradition

Plus Unser Sportredakteur hat mehr als 20 Jahre lang über den Gersthofer Silvesterlauf berichtet. Da muss er natürlich auch bei der Corona-Version dabei sein.

Wenn jemand über 20 Jahre lang vom Gersthofer Silvesterlauf berichtet hat oder 15 Jahre als Stadionsprecher den Zieleinlauf kommentiert und die Zuschauer mit Informationen versorgt hat - dann ist der Vormittag am letzten Tag des Jahres für immer verplant. Wenn dann die Veranstaltung wegen Corona nicht oder eben nur virtuell stattfindet, geht man trotzdem an den Start. Wegen Corona wird doch nicht mit alten Traditionen gebrochen. Ein bisschen Leben muss trotz der ganzen oft unlogischen Beschränkungen schon noch sein. Außerdem ist die Ansteckungsgefahr im Freien angeblich nicht gegeben.