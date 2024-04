Sing- und Musikschule begeistert mit Jahreskonzert

Von den Geigenkindern und dem Kinderchor bis zu Solisten und Ballettkindern begeistern die Auftretenden das Publikum. Eine bunte Auswahl an Muskstücken.

Große Virtuosität, gepaart mit hoher Musikalität – das war einmal mehr das Markenzeichen des Jahreskonzerts der Sing- und Musikschule in der prall gefüllten Stadthalle. Die Zuhörer erlebten ein Konzert, informativ moderiert von Laura Härle, das in seiner musikalischen, gesanglichen und tänzerischen Bandbreite keine Wünsche offenließ.

Gleich eingangs sprachen die Bereiche Früherziehung und „Musik erleben“, verstärkt vom Kinderchor, mit dem Titel „Wir sind Musikanten“ vielen Musikern aus dem Herzen. Eine nuancenreiche Darstellung mit Charme und Humor. Die jüngsten Geigenkinder unter der Leitung von Issy Wanner standen mit ihren jazzigen Klängen dem in nichts nach. Auch später nicht die größeren Geigenvirtuosen, die bei „Soco Bate Vira“ mit Unterstützung des Kinder- und Teenschors und spielerischen Handbewegungen das Publikum einbezogen.

Das Akkordenorchester spielte aus der West Side Story

Das Akkordeonorchester unter Stefanie Saule setzte mit mitreißenden Ausschnitten aus dem Musical-Klassiker „West Side Story“ ein erstes musikalisches Ausrufezeichen. Der Klangkörper ließ das Publikum mit leidenschaftlichen Rhythmen die flirrende Rivalität und Feindschaft der Straßenbanden aufleben, aber auch die zarte Liebe. Fulminante Tempowechsel sowie die klanggewaltige Präsentation von Titeln wie „Tonight“, „Maria“ und „I Like To Be In America“ wurden vom Publikum mit begeistertem Applaus belohnt.

Konzert Das Vokalduo Cloudberries, instrumental unterstützt von Martin Seliger an der Gitarre, Ema Almeida und Pablo Diez am Klavier. Foto: Siegfried P. Rupprecht

Einen Song für die Magengegend servierte Jakob Leitenmaier. „Im Ascheregen“, ein Lied des Rappers Casper, bündelte er Spannungsaufbau, magisches Klavierspiel, markante Stimme und schnelle Textsalven. Ebenfalls in die Gefühlswelt tauchte das Gesangsduo Cloudberries. Nicole Kalinowski und Alexandra Rehberger präsentierten mit Johannes Oerdings Titel „Für immer ab jetzt“ einmal mehr ihre gesangliche Vielseitigkeit. Unter die Haut ging auch Sam Smiths „Stay With Me“. Kaja Bohlken und Antonia Reuß, Schülerinnen der Gesangslehrerin Martina Gfeller, erzeugten mit dieser powervollen Ballade Gänsehaut.

Der Teenchor widmete sich einem Ohrwurm

Begeisterung beim Publikum entfachte darüber hinaus die für dieses Konzert eingegangene Kooperation zwischen dem Streicherensemble von Ema Almeida und dem Gitarrenorchester von Roland Jäger. Das Zusammenspiel kredenzte ein kleines Medley bekannter Disney-Lieder. Der Teenschor unter der Führung von Robert Kraus widmete sich dem Ohrwurm „Up, Up, Up“ aus dem Bibi -&-Tina-Kinofilm. Die Gute-Laune-Stimmung griff bereits beim ersten Refrain auf die Zuhörer über.

Konzert Jakob Leitenmeier überzeugte mit Caspers „Im Ascheregen“. Foto: Siegfried P. Rupprecht

Die Sing- und Musikschule hat sich unter anderem auf ihre Fahnen geschrieben, neue Konzepte auf die Beine zu stellen. Dazu gehört unter anderem der Projektorchester unter der Leitung von Gerhard Schuster. Zusammen mit dem Kinderchor entführte es musikalisch mit dem traditionellen Zululied „Siyahamba“ nach Afrika. Viel Beifall heimste Alexandra Wachtel mit ihrer Zither ein. Die Solistin hatte beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Landshut den ersten Preis errungen und zeigte die Klangmöglichkeiten ihres Instruments auf.

John Lennons "Imagine" forderte zum Mitsummen auf

Zum Mitsingen und Mitsummen bot der Erwachsenenchor John Lennons „Imagine“ an. Fröhlicher und strahlender erklang „I Can See Clearly Now“. Mit dem Reggae-Pop-Song ging endgültig die Sonne auch auf der Bühne auf. Großen Anteil am Gelingen des Konzerts trugen die Ballettdarbietungen bei. Valentina Klann, Rosalie Grabolus, Janet Sartore und Natalie Böck boten verschiedene Choreografien mit unterschiedlichen Stilen und einem breiten Bewegungsspektrum, die alle das „gewisse etwas“ beinhaltete, bis zum geschmeidigen Blumenwalzer aus dem populären „Nussknacker“.

Hervorzuheben in diesem Zusammenhang die Big Band unter dem Dirigat von Christian Schmerder. Sie entwickelte zu den Ballettaufführungen „Sir Duke“ und „Peanut Vender“ herrliche Hörbilder in bestechender Variationsbreite. Der satte Sound ermöglichte erfrischende Wechsel der Klangfarben und bei den Bühnenakteurinnen Komplexität aus Rhythmus, Formen und zuweilen akrobatischen Modern-Dance-Elementen. „Hit The Road Jack“, genial vorgetragen von den Cloudberries, bildete ein fulminantes Finale. Es endete im Applaussturm.