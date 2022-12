Sing- und Musikschule Gersthofen eröffnet den Advent

Musikalische Vielseitigkeit, die begeistert. Die Sing- und Musikschule Gersthofen stimmte mit einem Konzert ihre Zuhörenden auf die Adventszeit ein.

Im Laufe des Vorweihnachtskonzerts der Sing- und Musikschule Gersthofen im restlos gefüllten Saal des "Hauses der Musik" sangen Kaja Bohlken und Valentin Rogg "Ist da jemand, der mein Herz versteht?" Sie setzten gleich die musikalische Antwort darauf: Ja, da sei jemand, "der mit dir bis ans Ende geht, der dir den Schatten von der Seele nimmt und dich sicher nach Hause bringt". Die Zuhörenden ließen sich von den Musikerinnen und Musiker gerne auf die Weihnachtszeit einstimmen.

Mit großartiger Rhythmik, Stimmkraft und Prägnanz interpretierte das Duo Adel Tawils Song und stimmte die Besucher - später auch mit dem Chartrenner "Always Remenber Us This Way" - mit Hoffnung und Mut. Diese Zuversicht zog sich auch durch die komplette Veranstaltung. Es war beeindruckend, wie die Sing- und Musikschule ihre kleinen und großen Schüler kontinuierlich weiter entwickelt; ein Verdienst von Schulleiter Robert Kraus und den engagierten Lehrkräften. Der Erfolg des Konzerts basierte auch auf der Programmauswahl, die einmal mehr traditionelle, klassische und populäre Musik beinhaltete.

Gersthofer Musizierende starten mit Händel und Corelli

Gestartet wurde mit duftigen und filigranen Stücken von Georg Friedrich Händel und Arcangelo Corelli. Das Gitarrenorchester unter der Leitung von Roland Jäger präsentierte sie flüssig und gebunden. Viel Freude an der Musik bekundete auch das von Susanne Weis geführte Geigenorchester, verstärkt durch Bläser, und die Saitenmusikgruppe von Karin Schuster und Adelheid Disselkamp. Ersteres spielte Wolfgang Amadeus Mozarts Linzer Sinfonie, letzteres Karl Erdmanns Andante und das ursprünglich aus einem Sternsingerlied entwickelte "Es ist für uns eine Zeit angekommen".

Weiter spannte sich der Bogen vom Popsong "The Rose" - ausdrucksstark von Evelyn (Keyboard und Gesang) und Raffaela (Klarinette) vorgetragen - über das leichtgängige Spiel der Nachwuchskapelle Young Sunny Mood unter dem Dirigat von Gerhard Schuster bis hin zu den Violine Voices (Lina, Lisa und Marianna) mit dem Christina-Peri-Hit "A Thousand Years". Dazwischen blühte Stefanie Saules Kleines Akkordeon-Ensemble mit einem flott gespielten "Happy Xmas" auf, der Teens-Chor ("Wann kommst du, Weihnachtsmann") und der Jugendchorchor mit dem feinsinnigen, durch Peter Maffay bekannt gewordenen Lied "Ich wollte nie erwachsen sein".

Weihnachtsgeschichte rundet Gersthofer Konzert ab

Karin Schuster las eine humorige Weihnachtsgeschichte, die geschickt in das Programm eingewebt war. Doch das war noch längst nicht alles: Die Big Band Sunny Mood stellte die Weihnachtssongs "Rudolph" und "Santa Claus Is Coming To Town" in schmissigen, jazzorientierten Versionen vor. Darüber hinaus servierten die Cloudberries "The Little Drummer Boy" und "Mary, Did You Know", Gesangsperlen hochprofessionell und kongenial.

Das Gleiche galt für die Lehrkräfte Ema Almeida (Geige) und Pablo Diaz (Klavier). Sie dokumentierten mit "White Christmas" Klangvolles auf hohem Niveau und mit feinen dynamischen Akzenten die ganze Bandbreite ihrer Instrumente. Das Publikum dankte mit langem Beifall.