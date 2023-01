Gersthofen

18:10 Uhr

Sinnlicher Streifzug durch das Reich der Träume

Traumfabrik in Gersthofen "Drunter und drüber": Bei der Traumfabrik ist nicht immer ganz so klar, wo oben und unten auf der Bühne ist.

Plus Die "Traumfabrik" entführt in Gersthofen mit Tanzkunst, Akrobatik und Magie in die zauberhafte Welt der Fantasie.

Von Thomas Hack Artikel anhören Shape

Eine fantasievolle Bühnenwelt voller Farben, Klangkreationen und Poesie - und gleichermaßen ein sinnlicher Streifzug durch das Reich der schönen Künste, in welcher menschliche Meisterleistungen und magische Momente zu einem einzigartigen Showspektakel verwoben werden. So präsentiert sich seit über 40 Jahren die „Traumfabrik“, die nun mit stolzen acht Vorstellungen in der Stadthalle Gersthofen zu erleben war.

