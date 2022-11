Gersthofen

vor 35 Min.

Sissi Perlinger rät in Gersthofen: Lachen hilft gegen den Lebenskrampf

Worum es wirklich geht? Temperamentvoll wie gewohnt geht Sissi Perlinger in Gersthofen dieser Frage nach.

Plus Sissi Perlinger ist bekannt für ihr Temperament und ihre deftigen Sprüche. Von der Ehe und der digitalen Welt hält die Comedy-Künstlerin nicht viel.

Von Sonja Diller

Sie schreitet elegant auf den wild gemusterten Hochhackigen über die Bühne. Turnt auf dem Tisch, dass dem Zuschauer schwindlig wird und haut auch mal mit Zoten um sich. Die Sissi Perlinger war in der Stadthalle in Gersthofen und begeisterte ihr Publikum mit diesem Mix aus Kunst, Wahrheiten, Weisheiten und schrägen Absonderlichkeiten. Der zu Beginn des Programms angedeuteten Anleitung zu stehenden Ovationen kamen die Comedy-Fans in der Stadthalle nach zwei Stunden gerne nach und feierten die vielschichtige Entertainerin ausgiebig.

