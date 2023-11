Kol-La in Gersthofen: Weshalb es heuer eine Sitzung weniger gibt

Sechs statt sieben Veranstaltungen: Wie man sich bei der Gersthofer Kol-La für die künftigen Faschingssitzungen fit machen will.

„Wenn es um die Figur geht, wollen immer alle einen Sixpack haben“, lacht Philipp Rogg. Schließlich steht ein wohlgeformter Körper für Stärke und Fitness. Und so hat man sich auch bei der Kol-La in Gersthofen, dessen Vorsitzender Rogg ist, Gedanken gemacht, wie man die in Coproduktion der Kolpingsfamilie und der Lechana veranstaltete Faschingssitzung in der Gersthofer Stadthalle fit für die Zukunft machen kann. Nach der zweijährigen Corona-Zwangspause verlief der Re-Start 2023 schleppend. „Nicht alle sieben Sitzungen waren ausverkauft“, sagt Rogg, der darin auch ein Merkmal unserer Gesellschaft sieht: „Man will sich heutzutage nicht im November festlegen, welche Veranstaltung man im Februar besucht. Außerdem haben es Großveranstaltungen und Kultur sowieso schwer“, verweist er auf den Margeritenball der Stadt Gersthofen, der in diesem Jahr mangels Interesse abgesagt werden musste.

Kol-La Gersthofen: Nur noch sechs statt sieben Sitzungen

Eine Absage kommt für die Gersthofer Faschingsstrategen natürlich nicht infrage. Zu viel Herzblut steckt in den bunten Shows aus Büttenreden, Sketchen, Tanz und Klamauk, für die sich die Protagonisten meist schon ab dem Ende der Sommerferien vorbereiten. Aber es wird eine Reduzierung der Veranstaltungen geben: Nach intensiven und durchaus kontrovers geführten Beratungen hat man sich dazu entschlossen, im 2024 anstatt bisher sieben nur noch sechs Sitzungen durchzuführen. „Die Entscheidung ist uns sehr schwergefallen, aber der notwendige wirtschaftliche Aspekt hat sich gegen unser Herz und dem Wunsch aller Beteiligten nach sieben Sitzungen durchgesetzt“, erklärt Rogg, warum der Donnerstag gestrichen wurde. Gespielt wird nun von Freitag bis Samstag, 26. bis 28. Januar 2024, und 2. bis 4. Februar 2024. „Eine Entscheidung der Vernunft“, sagt Rogg, „außerdem spielen wir lieber sechsmal in der ausverkauften Stadthalle, als wenn siebenmal Plätze frei bleiben.“

In Gersthofen hofft man auf sechs ausverkaufte Sitzungen

Für die Macher der Kol-La war es eine völlig neue Situation, dass im vergangenen Jahr nach dem Start des Vorverkaufs noch Karten übrig geblieben waren. Mit gezielten und aufwendigen Werbeaktionen ging man kurzfristig an die Öffentlichkeit. Nachdem Kol-La-Karten in den vergangenen Jahren nur über die aktiven Mitwirkenden bezogen werden konnten, haben jetzt all diejenigen die Gelegenheit, die bisher keine Beziehungen hatten. „In vielen Köpfen ist wahrscheinlich immer noch der Gedanke, dass man für die Kol-La sowieso keine Karten bekommt. Aber das muss sich auch erst einmal herumsprechen“, hofft Philipp Rogg, dass man die sechs Sitzungen ausverkaufen kann und zukünftig wieder mit sieben planen kann.

Hier gibt es Karten für die Kol-La Gersthofen 2024

Neuigkeiten gibt es auch von der Kinder-Kol-La, die an den beiden Sonntagen wieder ein Programm von Kindern für Kinder auf die Bühne bringt. Tobias Schrall hat die Spielleitung von Gabriele Niggl übernommen, die ihrem Nachfolger aber weiterhin beratend zur Seite stehen wird.

