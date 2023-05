So feiert das Ballonmuseum sein Jubiläum

In den 80er-Jahren wurde das Gersthofer Ballonmuseum infolge einer Stiftung von Alfred Eckert gegründet. Vor 20 Jahren wurde der Neubau eröffnet. Das feierten jetzt Tausende.

Auf 1200 Quadratmetern die Geschichte das Ballonfahren erleben – das war das Motto des Festes, mit welchem das Gersthofer Ballonmuseum das 20. Jubiläum des Einzugs in seinen Neubau feierte. Im Museum und darum herum gab's aber nicht nur Historisches zu erleben, sondern auch aktuelle Workshops sowie moderne Flugapparate im Miniaturformat zu bewundern. Trotz anfänglich durchwachsenen Wetters lockte das Angebot Tausende Besuchende an.

Im Mai vor 20 Jahren wurde der großräumige Neubau eröffnet, in welchem das Museum gemeinsam mit der Stadtbibliothek untergebracht ist. Seitdem ist es eines der weltweit größten und ältesten Museen für die Technik und Geschichte der Ballonfahrt. Zum Fest gab es nun Fahrten auf den Ballonkran, Indoor-Workshops mit speziellen kleinen Fluggeräten, Flugschauen, Modellballone und ein vielseitiges Programm mit Kinderschminken, Ballonformen & Co. in der Bibliothek. Mutige transportierte ein Ballonkran sogar in 100 Meter Höhe.

Neubau des Gersthofer Ballonmuseums wird 20 Jahre alt

"Das Jubiläumswochenende unter dem Motto 'Abflug' hat gezeigt: Museum, Ballonfahrt und Bibliothek machen Spaß, und zwar einfach der ganzen Familie", betont der Leiter Thomas Wiercinski und verweist auf die Tausenden Gäste, die sich am Wochenende einfanden. Zeitweise war der Andrang sogar groß, dass Besuchende draußen warten mussten, bevor sie das Angebot im Gebäude wahrnehmen konnten. Daher fällt die Bilanz des Museumsteams sehr positiv aus.

Modellballone wurden im Freien rund um das Ballomuseum aufgeblasen. Foto: Marcus Merk

Doch damit sind die Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr noch nicht zu Ende: Am Freitag, 1. September, wird beim Gersthofer Kinosommer auf der Potenzialfläche der Thriller "Ballon" gezeigt. "Anlässlich des 20. Jubiläums unseres neuen Ballonmuseums kommt Regisseur Michael Bully Herbig nach Gersthofen", erklärte Kulturreferent Uwe Wagner bereits vor einiger Zeit. Mit dabei sind auch der Erbauer des Heißluftballons, Günter Wetzel, mit dessen Hilfe die Familien Strelzyk und Wetzel aus der DDR nach Westdeutschland geflüchtet sind, sowie Ralf Wengenmayr. Dieser aus Augsburg stammende Komponist hat bisher für alle Herbig-Filme die Musik geschrieben. Geplant ist an dem Abend auch eine Einführung in den Film "Ballon" und die wahre Geschichte, die dahintersteckt.

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Von Mittwoch, 17. , bis Sonntag, 21. Mai, war der 9. Internationale Gersthofer Ballonmuseumscup geplant, der traditionsgemäß gemeinsam mit dem Freiballonverein Augsburg organisiert wird. Aufgrund der schlechten Wetterprognose und der zu erwartenden starken Winde mussten nun die beiden Ballonwettfahrten am Donnerstag und Samstag, 18./20. Mai, abgesagt werden.

Lesen Sie dazu auch

Am Internationalen Museumstag, 21. Mai, ist das Museum allerdings geöffnet. Führungen für Erwachsene und Kinder gibt's um 14 Uhr.