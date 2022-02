So geht es nach dem Rücktritt des Kommandanten bei der Feuerwehr Gersthofen weiter

Plus Übergangsphase bei der Gersthofer Feuerwehr: Nach dem Rücktritt des bisherigen Kommandanten haben Notkommandanten die Führung übernommen. So geht es jetzt weiter.

Die Freiwillige Feuerwehr Gersthofen befindet sich nach dem Rücktritt des bisherigen Kommandanten Wolfgang Baumeister in einer Übergangsphase. Markus Kammerer und Tom Mair übernehmen als Notkommandanten bis auf Weiteres die Verantwortung bei der Freiwilligen Feuerwehr Gersthofen. Wie es dann weitergehen soll.