So geht es nach der Insolvenz von Windhager in Gersthofen weiter

Plus Die Windhager Zentralheizung GmbH Deutschland ist insolvent. Das betrifft auch den Sitz in Gersthofen. Wie geht es für die Mitarbeitenden nun weiter?

Die Windhager Zentralheizung GmbH hat nun auch einen Insolvenzantrag gestellt. Das Amtsgericht Augsburg - Insolvenzgericht - hatte daraufhin am Freitag die vorläufige Insolvenzverwaltung über das Vermögen des Spezialisten für Heizlösungen angeordnet. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Georg Jakob Stemshorn von der Pluta Rechtsanwalts GmbH bestellt. Die Firma hat einen Sitz in Gersthofen. Der Mutterkonzern in Österreich war bereits Anfang des Jahres zahlungsunfähig.

Wie am Montag mitgeteilt wurde, war Stemshorn bereits am Freitag vor Ort, um sich einen ersten Überblick zu verschaffen. Stemshorn sagt: "Der Geschäftsbetrieb des Unternehmens wird fortgeführt." Derzeit würden Gespräche mit allen Beteiligten laufen. Der Anwalt wird im Verfahren von einem interdisziplinär aufgestellten Pluta-Team unterstützt, bestehend aus Rechtsanwalt Florian Zistler, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Frank Mößle sowie Rechtsanwältin Sylvia Kalbitzer und Wirtschaftsjurist Dennis Stroh.