So geht Wählen – Jugendbeirat erklärt die anstehenden Landtagswahlen

Wer steht zur Wahl und was kommt danach? Diese und mehr Fragen will der Gersthofer Jugendbeirat den Jugendlichen bei einer eigenen Veranstaltung beantworten.

Der Jugendbeirat der Stadt Gersthofen lädt zum Landtagswahl-Infoabend am Dienstag, 26. September, ab 18.30 Uhr in den Großen Sitzungssaal des Rathauses ein. Willkommen sind alle Jugendliche aus Gersthofen und den Ortsteilen. „Ein besonderes Anliegen des Jugendbeirats ist es, die politische Bildung junger Menschen in Gersthofen zu fördern und erste Begegnungen mit der Kommunalpolitik zu ermöglichen“, heißt es in einer Mitteilung des Jugendbeirats.

Gersthofer Jugendbeirat erklärt die Landtagswahlen

„Als Veranstaltung hierzu bieten wir als Jugendbeirat einen Infoabend mit anschließender Diskussion zu den kommenden Landtagswahlen an.“ Ziel ist es, einen Einblick in die Arbeit und die Anliegen der Landtagsparteien zu geben und generelle Informationen zur Wahl aufzuzeigen. Eingeladen wurden mehrere Vertreterinnen und Vertreter von Jugendorganisationen demokratischer Parteien und Lokalpolitiker, um in einen direkten und dynamischen Austausch zu gehen. Im Anschluss findet eine U18-Wahl statt, bei der Kinder und Jugendliche ihre Stimme abgeben können.

Vom Donnerstag, 21., bis Freitag, 29. September, haben junge Menschen unter 18 Jahren in Bayern die Möglichkeit, ihre Stimme bei der Kinder- und Jugendwahl U18 abzugeben. Anlässlich der Landtagswahl am Sonntag, 8. Oktober, koordiniert der Bayerische Jugendring (BJR) das jugendpolitische Projekt, das Kinder und Jugendliche zur Beschäftigung mit demokratischen Prozessen und Parteiprogrammen anregt.

Rückfragen beantwortet der Jugendbeirat der Stadt Gersthofen, Rathausplatz 1 unter jugendbeirat@gersthofen.de oder Telefonnummer 0821/2993077. (lig)

