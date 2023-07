So gelingen köstliche Maultaschen vom Grill – auch vegetarisch

Wenn die Sonne nach den Regentagen wider hervorkommt, wird oft der Grill wieder aktiviert. Wie wär’s mit Maultaschen auf dem Rost? Wir haben ein Rezept.

Seit Oktober 2022 gibt es Anna Tegels „Maultaschen mit Herz“ offiziell und für jedermann zu kaufen. Zwei Abnehmer hat die 35-jährige Jungunternehmerin in München, im Hofladen in Gersthofen gibt es ihre Maultaschen und in den Dorfladenboxen in Unter- und Obermeitingen lassen sich ebenfalls Anna Tegels selbst gemachte Maultaschen kaufen. Eben dort, in der Dorfladenbox, wird die vegetarische Variante besonders häufig nachgefragt, verrät die 35-Jährige und berichtet von ihrer neusten Kreation: von Maultaschen am Spieß, die sich ganz einfach grillen lassen.

Um die selbst gemachten Maultaschen auf den Grill zu legen, schneidet Anna Tegel die quadratischen Päckchen in viereckige Stücke und steckt sie zusammen mit Tomaten, Zucchini und anderen Gemüsestückchen auf einen Schaschlikspieß. Dann bestreicht sie die Spieße mit einer Marinade, die sie je nach persönlichen Vorlieben mit frischen Kräutern oder verschiedenen Gewürzen anrührt. Für etwa zwei Stunden sollten die Spieße in der Marinade ruhen, bevor es für die Maultaschenspieße auf den Grill geht.

Maultaschen vom Grill sind ein wahres Blitzrezept

„Wenn die Maultaschen warm und weich sind und eine leichte Bräune haben, sind sie fertig“, verrät die gelernte Hauswirtschafterin und ergänzt, dass die Maultaschenspieße vom Spieß ein wahres Blitzrezept sind. Kommen die Maultaschenspieße fertig vom Grill, gibt es in der Patchworkfamilie von Anna Tegel einen gemischten Salat dazu, auch Kartoffelsalat passe gut dazu. „Die Kinder mögen die Grill-Maultaschen am liebsten mit Ketchup“, verrät die 35-Jährige.

So sehen die fertigen Maultaschenspieße nach dem Grillen aus. Guten Appetit! Foto: Anna Tegel

Zur Maultaschen-Manufaktur ist Anna Tegel, die immer schon ein Faible für die Gastronomie hatte und aktuell in einer Bäckerei arbeitet, aus einem einfachen Grund gekommen: „Wir haben keine Maultaschen gefunden, die uns allen geschmeckt haben.“ Deswegen hat sie die Teigtaschen mit Füllung einfach selbst produziert. Vom Teig bis zur Füllung entsteht bei Anna Tegel alles in Handarbeit und mit möglichst regionalen Produkten.

Dort kommen die Zutaten für die Gersthofer Maultaschen her

Das Mehl für den Teig stammt aus Friedberg (Landkreis Aichach-Friedberg), das Gemüse aus Gebenhofen (Gemeinde Affing, Landkreis Aichach-Friedberg) und für die fleischige Variante verwendet Anna Tegel Fleisch vom Strohschwein aus einer Landwirtschaft in Gersthofen. In die vegetarische Maultaschen-Variante gibt sie einen Mix aus Karotten, Sellerie, Lauch, Spinat, Zwiebeln und Kräutern, verrät sie. Und um Verwechslungen auf dem Grill zu vermeiden, hat die vegetarische Variante eine leichte Grünfärbung, da Spinat im Teig ist. Die Fleischfüllung gibt es hingegen in einem hellen Teig.

Mit dem Sprung in die Teil-Selbstständigkeit, also der Gründung eines Kleinunternehmens, richtete sich Anna Tegel eine Gastroküche im Keller ein. Dort fertigt sie aktuell etwa alle zwei Wochen 40 bis 50 Kilogramm Maultaschen an. „Gerne darf es mehr werden“, verrät die Hauswirtschafterin und schwärmt von ihrem kleinen Familienunternehmen, in dem ihre Mama mithilft und ihre Jungs im Alter von neun, zwölf und 16 Jahren.