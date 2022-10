Das Gersthofer Carsharing-Angebot läuft gut – mit Luft nach oben

Im Jahr 2021 wurde in Gersthofen ein Carsharing-Angebot eingerichtet. Bisher fällt die Bilanz weitgehend positiv aus. Wo es noch Ausbaumöglichkeiten gibt.

Vor gut einem Jahr startete ein Carsharing-Angebot der Stadtwerke Augsburg (swa) in Gersthofen. Nun wurde eine gemeinsame Bilanz gezogen: Sowohl die Stadt Gersthofen wie auch das Unternehmen sind zufrieden mit der Entwicklung der beiden Standorte an der Emmeram-Kapelle und am Floriansplatz. Doch in einem Aspekt gibt es noch Entwicklungspotenzial.

Sowohl am Floriansplatz wie an der Kapelle St. Emmeram stehen je zwei Fahrzeuge zur Nutzung bereit. Zwar sind die in Gersthofen stationierten Autos bislang noch nicht voll ausgelastet – dennoch sehen die Partner eine positive Entwicklung. Beispielsweise konnte die Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer nach Angaben der Stadt im ersten Jahr um rund 40 Prozent gesteigert werden.

Parkplätze in Gersthofen sind reserviert

Beide Standorte sind mit neuen Carsharing-Schildern ausgestattet worden. Diese zeigen, dass die betreffenden Parkplätze für die swa-Flotte reserviert sind. Das Schild zeigt ein Auto und vier Personen. Zusätzlich wurden die Stellflächen vor wenigen Wochen mit entsprechenden Piktogrammen gekennzeichnet. Andere Fahrzeuge, die in diesem Bereich parken, werden aufgrund dieser Beschilderung durch die kommunale Verkehrsüberwachung mit bis zu 55 Euro verwarnt.

Carsharing ist im Gersthofen-Abo enthalten

Um die Carsharing-Fahrzeuge der swa nutzen zu können, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Für Inhaberinnen und Inhaber eines Gersthofen-Abos für den ÖPNV entfällt zum Beispiel die Grundgebühr von acht Euro ebenso wie die einmalige Aufnahmegebühr von 49 Euro. Ist man registriert, kann ein Fahrzeug einfach über eine App oder die Webseite der Stadtwerke Augsburg gebucht werden. (AZ)

