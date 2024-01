Gersthofen

26.01.2024

So kam es zum Wechsel bei Schreibwaren Nettel in Gersthofen

Plus Nach 30 Jahren gibt es bei Schreibwaren Nettel in Gersthofen einen Besitzerwechsel. Wer jetzt die Kundschaft bedient.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Vor genau 30 Jahren, am 1. Januar 1994, übernahmen die Schwestern Gerda Drüssler und Inge Gulden zusammen mit Helga Sperlich Schreibwaren Nettel. Gegründet wurde das Geschäft in der Augsburger Straße in Gersthofen bereits vor 62 Jahren von Luise Nettel. Noch heute ist die Inneneinrichtung mit Regalen bis unter die Decke unverändert. Vor 40 Jahren wurde ein Anbau erstellt und das Sortiment mit Schreib- und Schulbedarf, Tabakwaren sowie einer Lotto-Toto-Annahme um Geschenk- und Dekoartikel erweitert.

Das Dreigestirn führte den Laden mit viel Herzblut. Bei Schreibwaren Nettel haben nicht Generationen von Schulanfängerinnen und -anfängern ihre Ausrüstung gekauft, Stammkunden sich mit Zeitschriften und Tabakwaren versorgt oder Glücksritter den Lotto- oder Totoschein aufgegeben, der Laden war auch immer Umschlagplatz für das neueste Stadtgespräch, diente als Börse bei der Wohnungssuche oder beim Kartenvorverkauf der Gersthofer Vereine, aber auch als Sammelstelle für soziale Aktionen, wie das von Gerda Drüssler ins Leben gerufene Ungarn-Projekt. Der Vierte im Bunde war ihr Ehemann Otto, der sich als Lieferant betätigte und am Samstagvormittag mit den Oddset spielenden Fußball-Fans über die jüngsten Entwicklungen beim FC Augsburg und FC Bayern München fachsimpelte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen