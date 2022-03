So können Gersthofer den Ukraine-Flüchtlingen helfen

Bei der Stadt Gersthofen gehen Anfragen nach Hilfsmöglichkeiten ein. Es gibt ein Spendenkonto und es werden Menschen als Dolmetscher gesucht.

Viele Menschen fragen sich momentan, wie sie in der Ukraine helfen können. Einige Bürgerinnen und Bürger haben sich schon bei der Stadt Gersthofen gemeldet. Einzelne Flüchtlinge sind in der Stadt bereits privat untergekommen. Prinzipiell läuft die Koordination über den Landkreis Augsburg, doch auch die Stadt Gersthofen möchte ihren Beitrag leisten und Angebote für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen anbieten.

"Momentan ist noch nicht abzusehen, wie viele Menschen aus der Ukraine hier bei uns in Gersthofen Unterstützung jeglicher Art benötigen. Doch wir merken jetzt schon: Die Anfragen von beiden Seiten – von Helfenden wie auch Hilfe-Suchenden – laufen an und mehren sich. Deshalb wollen wir gut vorbereitet sein", so Michael Wörle, Bürgermeister der Stadt Gersthofen.

Es werden vor allem Geldspenden benötigt

Da momentan vor allem Geldspenden benötigt werden, hat die Stadt ein Spendenkonto eingerichtet. Spenden gehen zu 100 Prozent an Geflüchtete aus der Ukraine, welche von Gersthofen aus betreut werden: Sparkasse Schwaben-Bodensee, Verwendungszweck: Ukraine, IBAN: DE03 7205 0101 0000 1752 16, BIC: BYLADEM1AUG.

Wer Wohnraum für Geflüchtete speziell in Gersthofen anbieten möchte, kann dies mit den Kontaktdaten, Wohnungsgröße und möglichst Details zu Personen und Sprachen im Haushalt unter folgender Adresse: ukraine@gersthofen.de. Außerdem gibt es für Fragen folgende Hotline der Stadt Gersthofen: 0821/2491333. Diese ist vorerst auch am Wochenende von 8 bis 12 Uhr erreichbar. Zusätzlich werden im Bürgerservicezentrum Termine für Bürger:innen und ukrainische Geflüchtete angeboten, um bei vorwiegend behördlichen Anliegen und Fragen zu unterstützen.

Auch die evangelische Gemeinde Gersthofen hilft

Auch an das evangelische Pfarramt können sich Bürger:innen oder Ukrainer:innen bei persönlichen Anliegen wenden. Evangelisches Pfarramt, Ansprechpartner: Dekan Christian Wolf, Ludwig-Hermann-Str. 25, Telefon 0821/491047, pfarramt.gersthofen@elkb.de.

Die Stadt Gersthofen bittet Bürgerinnen und Bürger, die Ukrainisch oder Russisch sprechen, um Unterstützung. Wer bei Übersetzungen oder beim Dolmetschen helfen kann, meldet sich bitte ebenfalls unter ukraine@gersthofen.de.

Bürgermeister Wörle ist von der angebotenen Unterstützung begeistert: "Ich habe heute schon mit einigen Firmen telefoniert, die spontan ihre Hilfe angeboten haben. Die Hilfsbereitschaft in der Stadt Gersthofen und ihren Ortsteilen ist groß. Vieles wird schnell und unbürokratisch organisiert." (AZ)