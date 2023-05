So könnte Gersthofen sein Radwegenetz ausbauen

Mehr Radwege, eine durchgehende Fahrradstraße: Ein Verkehrsplaner macht Vorschläge, wie die Situation der Fahrradfahrer in Gersthofen verbessert werden kann.

Zu wenige Radwege, Fahrradstreifen in der Augsburger und der Donauwörther Straße, die Fahrradfahrern Angst machen – seit Jahren sucht die Stadt Gersthofen Lösungen wie Bürgerinnen und Bürgern, die mit dem Rad unterwegs sind, das Leben leichter und sicherer gemacht werden kann. Lösungen für alle Verkehrsteilnehmer, vom Fußgänger bis zum Lastwagenfahrer, soll das derzeit entstehende Gesamtverkehrskonzept bringen. Verkehrsplaner Dirk Kopperschläger stellte nun im Planungsausschuss die wesentlichen Ergebnisse für ein attraktiveres Radwegenetz vor.

Er und seine Kollegen hatten jede einzelne Straße der Stadt untersucht. Derzeit ist demzufolge im innerstädtischen Raum wenig Infrastruktur vorhanden, um den Rad- vom Auto- und Fußverkehr zu trennen. Zudem seien die Regelungen derzeit an vielen Stellen nicht richtlinienkonform. "Es fehlt ein durchgängiges, ausgeschildertes Radwegenetz."

90 Seiten Vorschläge für neue und bessere Fahrradwege in Gersthofen

Der Planer präsentierte eine knapp 90-seitige Aufstellung mit möglichen Verbesserungen. Hier einige Beispiele: Ein neuer Steg über den Lechkanal auf Höhe der Büchelstraße könnte eine attraktive Verbindung zu den Wegen östlich des Lechs ins Naturschutzgebiet schaffen.

Die Thyssenstraße ist sehr breit. Es gibt aber keinen durchgängigen Radweg. Dieser könnte zum einen auf der Südseite durch eine Verbreiterung des bestehenden Wegs als gemeinsamer Fuß- und Radweg geschaffen werden. Alternativ wäre auch ein solcher Weg auf der Nordseite möglich. "Allerdings müssten an der Einmündung der Mendelssohnstraße sowie an der Kreuzung zur Donauwörther Straße Querungen geschaffen werden. Und bei einem künftigen Wohngebiet nördlich der Thyssenstraße kämen auch noch Einmündungen aus dem neuen Quartier hinzu."

Eine Fahrradstraße als Verbindung vom Norden in den Süden Gersthofens

Einen wichtigen Raum nimmt die Mendelssohnstraße, gemeinsam mit der Brahms- und der Theresienstraße, in Kopperschlägers Radwegekonzept ein. Diese beiden Straßen sollten – so ein schon länger im Raum stehender Vorschlag – zur Fahrradstraße in nordsüdlicher Richtung umgestaltet werden. Am Ende der Theresienstraße könnten die Radfahrer alternativ über Quellen- und Annastraße, oder über einen neuen Radweg über die bestehende Grünfläche auf der Rückseite des Paul-Klee-Gymnasiums oder auch über Johannesstraße oder Marienstraße, zur Schubertstraße geleitet werden. "Fahrradstraße" bedeutet, Zweiräder haben hier Vorrang und dürfen auch nebeneinander fahren. Andere Verkehrsmittel sind nur ausnahmsweise mit Zusatzzeichen zugelassen. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit dort liegt bei 30 Kilometern pro Stunde. Es gibt zudem Sicherheitsstreifen zu Parkbuchten. So soll eine schnelle und sichere Nord-Süd-Verbindung für Radfahrer entstehen.

Auch die Bahnhofstraße – die zentrale Ost-West-Verbindung Gersthofens – soll umgestaltet werden. An der Brücke über die B2 könnte eine zusätzliche Brücke entstehen. "Dies ist allerdings nicht optimal und nur sehr aufwendig zu realisieren", betonte Kopperschläger. Sollte die B2, wie ein Planungsbüro vorschlägt, in Zukunft zwischen Bahnhof- und Thyssenstraße überdeckelt werden, "dann gibt es Supermöglichkeiten für neue Radwege zwischen dem Stadtzentrum und dem westlichen Industriegebiet".

In Gersthofen wären auch gemeinsame Geh- und Radwege möglich

Weiter in östlicher Richtung ist die Straße zu schmal für Fahrradschutzstreifen. Möglich wären dem Planer zufolge gemeinsame Geh- und Radwege auf dann breiteren Seitenräumen. "Unser Vorschlag ist: Mischverkehr von Autos und Fahrrädern auf der Straße, dazu ein zusätzliches Angebot für unsichere Radfahrer ohne Nutzungspflicht im verbreiterten Seitenraum", so Kopperschläger.

Fahrradstreifen gibt es bereits entlang der Augsburger Straße in Gersthofen. Diese müssen noch verändert werden. Foto: Marcus Merk

Die bereits jetzt vorhandenen Schutzstreifen für Radfahrer entlang der Donauwörther und Augsburger Straße sollen dem Planer zufolge beibehalten bleiben. Allerdings sei hier die Markierung stellenweise nicht regelkonform, zum Beispiel was die Sicherheitstrennstreifen zwischen dem Schutzstreifen und dem seitlichen Parken betrifft.

"Bis diese Vorschläge realisiert sind, wird es sicher einige Jahre dauern", fasste Bürgermeister Michael Wörle den Vortrag zusammen. Nun sollten sich die Fraktionen sowie die Ausschüsse damit näher auseinandersetzen und entscheiden, welche Maßnahmen zuerst umgesetzt werden.