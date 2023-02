So kommt man noch an Karten für die Kol-La-Faschingssitzungen

Letzte Karten für die Kol-La-Faschingssitzungen in der Gersthofer Stadthalle gibt es an der Abendkasse.

Die Licht-, Ton- und Stellproben für die Kol-La-Faschingssitzungen in der Gersthofer Stadthalle laufen seit Dienstagabend auf Hochtouren. Akribisch wird unter der neuen Spielleitung mit Christian Schmerder und Julian Poppe an den letzten Details gefeilt. Schließlich sollen die rund 20 Programmpunkte bei der Premiere am Freitag, 3. Februar, optisch und akustisch bestens in Szene gesetzt werden.

Erstmals bietet die Kol-La einen weiteren Service an: Es wird eine Abendkasse und eine Ticket-Hotline geben. "Zwar sind die Sitzungen an den beiden Samstagen restlos ausverkauft und für die Freitagsaufführung nur noch wenige Restkarten vorhanden, doch für die Termine am Donnerstag, 9. Februar, sowie die beiden Sonntage, 5. und 12. Februar, sind noch Kontingente verfügbar", lässt Doris Zettl vom Kol-La-Kartenteam wissen. Die Abendkasse ist eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet, für Reservierungen steht ab sofort die Hotline 0176/89121151 zur Verfügung. (oli)