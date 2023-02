Gersthofen

vor 1 Min.

So schätzt der TSV Gersthofen die Chancen für einen Umzug ein

Dicht von Bebauung umgeben sind TSV-Gelände und Freibad Gerfriedswelle in Gersthofen. Über eine Verlegung beider in den Norden der Stadt wird nachgedacht.

Plus Gersthofen hat Flächen im Norden gekauft. Neben Wohnungen könnten dort auch ein Schwimmbad und ein TSV-Gelände entstehen. Das ist die erste Reaktion des Präsidiums.

Von Gerald Lindner Artikel anhören Shape

Nicht allein einer Erweiterung der Stiftersiedlung sollen 23 Hektar Grund an der nördlichen Stadtgrenze, welche die Stadt im Jahr 2021 erworben hat, dienen. In einem Teil der Fläche könnte auch ein neues Ganzjahresbad entstehen, das die beiden in die Jahre gekommenen Bäder ersetzt. Angedacht ist auch ein Umzug des TSV-Geländes von der Sportallee dorthin. So könnte man die Bad- und Sportflächen in der Stadtmitte für eine Wohnbebauung nutzen, ist die Idee.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen