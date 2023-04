So soll die "Gerschthofen Card" den Handel vor Ort unterstützen

Vor Ort einkaufen und auch noch Vorteile bekommen. Dieses Angebot will die Stadt Gersthofen mit der neuen "Gerschthofen Card" machen. Doch das ist nicht alles.

Die Innenstädte befinden sich in einem enormen Wandel. Kunden kaufen immer weniger lokal, sodass viele Unternehmen und lokale Anbieter vor großen Herausforderungen stehen. Mit der „Gerschthofen Card“ will die Stadt Gersthofen ab sofort die lokale Wirtschaft unterstützen. Ziel ist die Bündelung der Kaufkraft am Standort und die Stärkung der Sichtbarkeit für die ansässigen Unternehmen. Das sind nur einige der Aspekte.

"Die Gerschthofen Card ist ein Zahlungsmittel, mit dem in der Stadt Gersthofen an den teilnehmenden Akzeptanzstellen einfach bargeldlos bezahlt werden kann", betonte Bürgermeister Michael Wörle bei der Vorstellung der Karte. Das Guthaben kann bei den Verkaufsstellen im Stadtgebiet oder über www.gerschthofen-card.de aufgeladen werden. Bei den Vorbereitungen hat die Stadt Vertreter des Handels und der Unternehmen mit ins Boot geholt, um die Card auf deren Bedürfnisse zuzuschneiden. "Dabei ist dann etwas herausgekommen, das es sonst in Deutschland so nicht gibt", so Wörle weiter.

Geld soll beim Gersthofer Handel ausgegeben werden

Auch von Arbeitgebern kann die „Gerschthofen Card“ genutzt werden, um Mitarbeitenden steuerfreie Sachbezüge zukommen zu lassen, die direkt auf die Karte geladen werden können, zum Beispiel Tankgutscheine. "Diese Möglichkeit bietet ein enormes Umsatzpotential für den Einzelhandel, die Dienstleister und die Gastronomen in Gersthofen", erklärte Markus Jocher von der CIMA, welche die Stadt seit Jahren schon bei der Wirtschaftsförderung und Innenstadtentwicklung berät.

Das erklärte Ziel der Gerschthofen Card ist, dass die Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch die Menschen, die dort arbeiten, beim Einkauf möglichst in Gersthofen ihr Geld ausgeben und damit den örtlichen Handel stützen. "Eine neue Studie zeigt, dass Inhaber solcher Karten in den Geschäften achtmal so viel Umsatz machen wie Kunden und Kundinnen ohne diese", so Jocher weiter.

Die neue Karte ist zum einen eine Einkaufskarte: Nutzende können sich online oder bei den Ausgabestellen anmelden und die Karte mit einem Guthaben aufladen. Dieses kann dann in teilnehmenden Gersthofer Unternehmen eingelöst werden. Zweitens können Arbeitgeber die steuerfreien Zusatzleistungen wie Tankgutscheine per Gersthofen Card zur Verfügung stellen, sodass die Mitarbeitenden ihr Geld in Gersthofen ausgeben. Kerstin Thiel vom Weinladen Lemberger, eine der ersten die bei der neuen Aktion mitmachen, sieht darin auch eine nachhaltige Funktion: "Wer hier kauft, legt keine weiten Wege zurück."

Lesen Sie dazu auch

Zum dritten können über die Gerschthofen Card bestimmte Zielgruppen, wie Vereine, unterstützt werden, beispielsweise wenn Unternehmen ihnen zu Festen oder an Weihnachten Geld zukommen lassen möchten. "Wir können auch Aktionen starten. Zum Beispiel könnten Inhabende der Karte zum 50-jährigen Bestehen des Freibads einen Tag kostenlos dort schwimmen", erklärte City-Managerin Simone Jansen. Denkbar seien auch Freikarten für städtische Veranstaltungen oder verbilligte Preise.

Zum Start machen vier Gersthofer Unternehmen mit

Allerdings ist das Angebot bisher noch ausbaufähig, räumen auch die Schöpfer der Karte ein. "Wir sind erst am Anfang, hoffen aber nach vielen Gesprächen mit Unternehmen, dass sich bald weitere anschließen." Gebucht wird über die Website oder vor Ort an den Ausgabestellen. Zu Hause am Rechner kann man sich auch die Buchung als pdf-Datei ausdrucken oder aufs Handy schicken. Diese hat einen QR-Code, der dann beim teilnehmenden Geschäft gescannt, und der Einkaufsbetrag abgebucht wird.

Bisher kann die Gersthofen Card nur bei der Reisewelt 24 sowie bei der Parfümerie Kirner gekauft und wieder aufgeladen werden. Neben diesen Geschäften nehmen auch der Buchladen, der Weinladen Lemberger und der Gersthofer Pizzaservice derzeit die Karte an. "Weitere werden bald folgen", gab sich Michael Wörle zuversichtlich. "Gersthofen hat das Potenzial für eine eigene Karte."

Gersthofen ist nicht die erste Stadt im Augsburger Land mit einem solchen Angebot: In Neusäß gab es das sogenannte „Neusässer Familienherz“, mit welchem Familien in teilnehmenden Geschäften Vergünstigungen erhielten. Dieses Projekt lief zum Ende vergangenen Jahres aus, die Stadt möchte aber ein neues Konzept auf die Beine stellen. Derzeit werden nach Angaben der Stadtverwaltung die bestmöglichen Optionen für eine Stärkung des lokalen Einzelhandels geprüft.