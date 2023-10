Gersthofen

17:00 Uhr

So stehen die Stadträte zur beschlossenen "Grünen Mitte" Gersthofens

Plus Seit Mittwoch steht es fest: Das „Grüne Herz“ Gersthofens kann kommen – inklusive einer Erweiterung des City-Centers. Wie die Fraktionen ihre Entscheidung begründeten.

Von Gerald Lindner

Nach mehr als zehnjährigen intensiven Diskussionen und teilweise erhitzten Debatten ist nun der erste Schritt für eine Weiterentwicklung des Gersthofer Stadtzentrums inklusive „Loch“ und City-Center getan. Mit 21:6 Stimmen wurden die wesentlichsten Beschlüsse für ein „Grünes Herz“ Gersthofens, einen Stadtpark aus Rathausplatz und Potenzialfläche sowie der Erweiterung des City-Centers und eine Bebauung des heutigen Stadtparks gefasst. Die Vertreter der Fraktionen im Stadtrat brachten allerdings vor der Abstimmung in der Stadtratssitzung am Mittwoch verschiedene Argumente vor.

Stadtrat Patrick Haas (CSU) begründete die Ablehnung seiner Fraktion bei allen drei Beschlüssen unter anderem mit den Schleichwegen, welche durch die Sperrung der Bahnhofstraße in den anliegenden Wohngebieten zu erwarten seien. Es sei noch nicht überzeugend nachgewiesen, dass eine Fahrradstraße in der Brahmsstraße, in welche Radler absolut bevorrechtigt sind in Verbindung mit dem Anlieferverkehr für das City-Center sowie dem Schulbusverkehr zum Schulzentrum funktionieren könne. Haas weiter: „Das City-Center kann man anders ertüchtigen, der Verkauf des Stadtparks dient nur einer Person, nämlich dem Investor.“

