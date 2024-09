So verlief der Musikalische Wochenmarkt Gersthofen

Der Musikalische Wochenmarkt 2024, kurz MuMa, war ein großer Erfolg. Das teilte die Stadt Gersthofen mit. In diesem Jahr beteiligten sich Musiker, Musikerinnen, Vereine und Caterer am Wochenmarkt. So entstand ein Mix aus Musik und regionalen Produkten in der Gersthofer Innenstadt.

Simone Jansen vom Bereich Wirtschaftsförderung und Stadtmarkeiting hält den Musikalischen Wochenmarkt für eine „großartige Plattform, um unsere regionalen Anbieter zu unterstützen und gleichzeitig den Menschen eine kulturelle Bereicherung zu bieten“. Der MuMA habe sich etabliert. Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle, meinte dazu: „Der Musikalische Wochenmarkt zeigt, wie wichtig die Verbindung von Kultur und regionaler Wirtschaft für eine lebendige Innenstadt ist.“

Die Planungen für die nächste Saison laufen bereits. Laut Jansen soll das Konzept weiterentwickelt werden. Außerdem möchte man neue Akzente setzen und kulinarische Überraschungen bieten.

Diese Bands waren beim Musikalischen Wochenmarkt in Gersthofen dabei

Mit dabei waren heuer: Gerry Fried Big-Band, Akkordeonorchester der Sing- und Musikschule Gersthofen, Trachtenverein Gersthofen, Stadtkapelle Gersthofen, Gersthofer Blasharmoniker, Musikverein Batzenhofen, Schwäbische Trachtenkapelle, Sunshine Boys, Jugge Jugendorchester Gersthofen.

Interessierte Musiker und Vereine können sich für eine Beteiligung an die Wirtschaftsförderung und das Stadtmarketing der Stadt Gersthofen unter wirtschaftsfoerderung@gersthofen.de wenden. (AZ)