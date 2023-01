So will der neue Förster Gersthofens Wälder retten

Borkenkäfer, Wildverbiss, Sturmschäden: Die Gersthofer Wälder leiden. Wie der neue Förster der Stadt den Baumbestand nachhaltiger gestalten will.

Die Stadt Gersthofen besitzt circa 170 Hektar Waldflächen. Dort wachsen überwiegend Fichten, was in den vergangenen Jahren zunehmend Probleme bereitete. Denn diese Baumart ist dem Klimawandel nicht mehr gewachsen. Der neue Förster der Stadt will dem entgegenwirken. Und er hat auch schon ein Konzept.

Wie der neue Förster Manuel Riegg im Werkausschuss erläuterte, teilen sich die Forstflächen in circa 116 Hektar Landwald mit rund 75 Prozent Fichtenbestand sowie 54 Hektar Auwald mit circa einem Prozent Fichten auf. Über viele Jahrzehnte hinweg wurden Fichten-Monokulturen gepflanzt, weil sich deren Holz sehr gut nutzen lässt. Doch der allgemeine Klimawandel und der damit verbundene Temperaturanstieg macht den Förstern mehr und mehr einen Strich durch die Rechnung.

Auch die Gersthofer Fichten leiden unter dem Temperaturanstieg

Denn die Durchschnittstemperatur über den Jahresverlauf hinweg sei stetig gestiegen und liege nun bei neun Grad Celsius, so Manuel Riegg. "Somit befindet sich die Fichte, die ja eher kühle Lagen liebt, und damit drei Viertel unseres Waldbestands, außerhalb ihres idealen Wachstumsbereichs." Dieser Umstand schwäche die Bäume. Die Folgen sind ein zunehmender Borkenkäferbefall, Sturmwurf und Absterben des Waldes.

Größe des Buchdruckers: 4-5,5 mm Größe des Kupferstechers: 1,6-3 mm

Natürliche Feinde: Erz- und Schlupfwespen, Ameisenbuntkäfer, Jagdkäfer, Spechte und Pilze. Die Wirkung ist bei starkem Auftreten des Borkenkäfers nicht ausreichend.

Überwintern: Entweder in der Rinde oder im Boden. Auf mehrtägigen starken Frost reagieren nur junge Larven empfindlich.

Ausschwärmen: Ab 16,5ºC und einer Tageslänge von 14 Stunden schwärmt der Borkenkäfer bei guter Witterung aus seinem Winterquartier.

Brut: Die Entwicklungsdauer vom Ei bis zum Ausschwärmen der Jungkäfer ist stark temperaturabhängig und erstreckt sich über sechs bis zehn Wochen. Im Jahr werden mehrere Brutzyklen durchlaufen.

Borkenkäfer-Monitoring: Unter www.borkenkaefer.org gibt es einen Überblick über die aktuelle Borkenkäfer-Situation in Bayern. (kama)

Um diesem negativen Trend entgegenzuwirken und den Baumbestand auf lange First zu retten, schlug der Förster ein neues Bewirtschaftungskonzept vor: Bis zum Jahr 2030 soll der gesamte Wald in einen Mischwald mit 40 Prozent Mischbaumarten "umgebaut" werden. Dies sei ein sehr sportlicher Plan, räumte Riegg ein. "Die Umbaufläche wird daher ab 2023 von bisher einem Hektar pro Jahr auf 2,1 Hektar erhöht." Ein Mischwald biete für die Bewirtschaftung eine "Risikostreuung": Bäume, die mit den geänderten Wetterbedingungen besser zurechtkommen und auch schattige Standorte vertragen, wie Tanne oder Buche, können unter den Fichtenbestand gepflanzt werden. Nach einigen Jahren, wenn sie eine gewisse Größe erreicht haben, sollen dann die alten Fichten geerntet werden, damit sich die neuen Bäume frei entfalten können.

Gersthofer Förster will auch Artenvielfalt unterstützen

Wo wegen des Borkenkäferbefalls Fichten gefällt werden mussten und daher nun freie Flächen vorhanden sind, könne auch die Stieleiche gepflanzt werden. "Diese braucht sehr viel Licht und ist in der Pflege sehr aufwendig, bringt aber eine hohe Wertschöpfung bei der späteren Holzverwertung", erläuterte er. "Diese Baumarten wären die wertvollen Flaggschiffe, es sollen aber im Sinne der Artenvielfalt auch Arten wie Ahorn oder Douglasie zum Zug kommen." Insgesamt bringe der Mischwald im Vergleich zu den eintönigen Fichtenkulturen mehr CO₂-Speicherung, weniger Betriebsrisiko sowie einen attraktiveren Erholungsraum für Pflanzen, Tiere und Menschen.

Dass dieser Umbau durchaus auch Investitionen erfordern wird, räumte Riegg ein. "Jährlich müssen wir circa 63.000 Euro in den Waldumbau stecken - davon sind aber circa 50 Prozent förderfähig." Am liebsten wäre dem Förster zwar eine "Naturverjüngung", das heißt, dass sich die neuen Baumarten selbst ansiedeln oder ausgesät statt eingepflanzt werden. "Das sind die besten Bäume." Das sei aber in den Gersthofer Wäldern derzeit nicht möglich. Dies liege nicht zuletzt an den Jägern, die den Wildbestand nicht so klein hielten, wie es eigentlich erforderlich wäre, sagte Riegg. Daher würden junge Triebe oft von Rehen abgefressen und hätten ohne aufwendigen Schutz durch Zäune oder einzelne Hülsen für die Jungbäume kaum Chancen, sich gut zu entwickeln.