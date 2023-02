So will die Mittelschule Konflikte und Gewalt eindämmen

Der Umgang mit den Schülerinnen und Schülern an der Anna-Pröll-Mittelschule in Gersthofen wurde immer schwieriger. Ein neues Konzept geht dagegen vor.

Da Konflikte an der Gersthofer Anna-Pröll-Mittelschule in den letzten Jahren häufiger und heftiger geworden sind, will die Schulfamilie jetzt Abhilfe Schaffen. Schulleiterin Sigrid Puschner stellte das Konzept der "Sozialwirksamen Schule" gemeinsam mit den Lehrerinnen Simone Möller und Janina Bianco im Sozialausschuss vor. Darin gibt es feste Spielregeln, die sowohl Schülerinnen und Schüler als auch das Lehrerkollegium einhalten müssen.

"Es gibt immer stärkere Defizite in der Erziehung und die Eltern stehen zunehmend nicht mehr zur Verfügung", nannte Sigrid Puschner Beispiele. "Neue Unterrichtsformen reichen da nicht aus." Die Lehrerinnen und Lehrer haben ab dem Schuljahr 2021/2022 ein Jahr lang an dem Konzept gearbeitet. Ausgangspunkt war eine Umfrage unter allen Schülern, Lehrern und Mitarbeiter der Schule mit dem Ziel, Probleme und Schwierigkeiten aufzudecken. Mehr als 500 Fragebögen wurden danach ausgewertet. Die Lehrer klagten über Beleidigungen und Respektlosigkeit, die Schüler über Bedrohungen und Körperverletzungen. Weitere Probleme sind Diebstahl und Sachbeschädigung.

"Wir haben zwar eine Streitschlichter-AG", aber es kommen in letzter Zeit immer mehr Streifälle unter Schülern vor, welche die Schüler selbst nicht mehr lösen können", ergänzte Simone Möller.

23 Regeln für die Gersthofer Mittelschüler

Deswegen wurden Werte festgelegt, die wichtig sind, wie Respekt, Verantwortung, Wertschätzung, Toleranz und Engagement. Es wurde ein "Werte-, Schulregeln- und Konsequenzen-Katalog" erarbeitet, der im Hausaufgabenheft steht. "Wir hoffen, dass die Fünftklässler die Regeln verinnerlichen, und dann der Umgang mit ihnen im Laufe der Jahre einfacher wird", so die Schulleiterin weiter. 23 Regeln sind dabei einzuhalten, beispielsweise pünktliches Erscheinen zum Unterricht, Hausaufgaben vollständig erledigen, mit anderen friedfertig und gewaltfrei umgehen. Alle Lehrer müssen bei der Überwachung an einem Strang ziehen und konsequent vorgehen.

Wird einer dieser Punkte missachtet, gibt es einen Strich. Ab spätestens sechs Strichen drohen Konsequenzen. Diese reichen von Ermahnung und Gespräch über Strafarbeiten bis zu Verweisen. Ab dem dritten verschärften Verweis kann auch ein Schulwechsel erfolgen. Eine essenzielle Regel sei, die Konsequenzen des eigenen Verhaltens ohne Reaktion zu akzeptieren. "Wichtig ist, dass jeder Schüler gleich behandelt wird", so Sigrid Puschner weiter. Es werde Wert gelegt auf eine autoritative Erziehung, aber auch gleichzeitig viel Fürsorge, Wertschätzung, Wärme und Unterstützung.

Fortschritt wird regelmäßig abgefragt

"Nach den Faschingsferien werden noch einmal Fragebögen an die Lehrer verteilt, um zu sehen, ob und was sich inzwischen verbessert hat." Was erreicht wurde, wird zudem in halbjährlich stattfindenden Schulvollversammlungen besprochen. Einmal pro Woche gibt's zusätzlich einen Klassenrat.

"Auffällig ist, dass Schüler oft drastischere Konsequenzen für Vergehen fordern als Lehrer", sagte Janina Bianco. Andererseits kämen auch von älteren Schülerinnen und Schülern Rückmeldungen wie "Das ist ja wie im Gefängnis". "Je jünger die Schüler sind, desto besser nehmen sie das an."

Zweiter Bürgermeister Reinhold Dempf zeigte sich geschockt: "Es ist dramatisch, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen müssen - aber das festgestellte Fehlverhalten ist ein Spiegel unserer Gesellschaft." Die Sozialwirksame Schule sei nichts was man einfach mal so schnell einführt, betonte Sigrid Puschner. "Es dauert mindestens ein bis zwei Jahre, bis alle wissen, wie es läuft."