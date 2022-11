So will Gersthofen Bürgern die Energieeinsparung erleichtern

Plus Wie viel Energie wird verbraucht und wie viel CO₂ entsteht? Zwei neue Studien geben darüber für Gersthofen Auskunft. Sie sollen auch den Bürgern zugutekommen.

Wie hoch sind Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß in Gersthofen? Die beiden Klimaschutz- und Nachhaltigkeits-Managerinnen der Stadt haben Studien zur CO₂-Bilanz und zum Wärmebedarf in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse jetzt vorgestellt wurden. Diese sollen letztendlich den Gersthofer Bürgerinnen und Bürgern direkt zugutekommen.