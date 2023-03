So will Gersthofen künftig den Verkehr besser lenken

Plus Wie mit dem Verkehr umgehen? Die Stadt Gersthofen erstellt dafür ein Konzept. Nun stellt sich Bürgermeister Michael Wörle Fragen von Bürgerinnen und Bürgern.

"Verkehrt?" Autos raus aus der Innenstadt und wohin mit dem Durchgangsverkehr: Diesen Themen ging die SPD Gersthofen bei einer Infoveranstaltung auf den Grund. Bürgermeister Michael Wörle erläuterte den derzeitigen Stand der Planungen und beantwortete zahlreiche Fragen von Bürgerinnen und Bürgern.