So will Gersthofen seine Innenstadt beleben

Plus Gersthofen will die Entwicklung der Innenstadt fördern. Deswegen wurde beschlossen, einen Sonderfonds zu schaffen. Und dafür gibt’s Unterstützung.

Das neue Innenstadtmanagement der Stadt Gersthofen hat dieses Jahr schon einiges auf den Weg gebracht. Nach dem städtebaulichen Wettbewerb für das Stadtzentrum wird nun die Innenstadtentwicklung weiterverfolgt. Dafür gibt’s auch schon Konzepte.