So will die Stadt Gersthofen die Jugendarbeit modernisieren

Die Anforderungen an die Jugendarbeit sind in den vergangenen Jahren gewachsen. So will die Stadt Gersthofen will auf diese Entwicklungen reagieren.

Die Herausforderungen sind, wie Stadtjugendpfleger Markus Wolf in Stadtrat und Sozialausschuss erklärte, aus vielen Gründen größer geworden. "Wir müssen uns einer stetig wachsenden Bevölkerungszahl, einem Strukturwandel in der ehrenamtlichen Jugendarbeit und nicht zuletzt auch immer noch den großen Verwerfungen der Corona-Pandemie stellen", so Wolf. Er stellte ein Konzept vor, wie dies in Zukunft geschehen soll.

"Wir haben bisher schon im Sinne eines lebendigen Konzepts immer wieder mit neuen Projekten, Angeboten und Änderungen reagiert, um jungen Menschen in Gersthofen gute Unterstützungs- und Freizeitangebote anbieten zu können." Nun wurden diese vielen kleinen Änderungen zusammengefasst und weitergedacht – auch im Hinblick auf das künftige neue Jugendzentrum auf dem Gelände an der Schubertstraße zwischen Mittelschule und Gymnasium. "Dieses bildet das Kernstück der Jugendarbeit sowohl im Istzustand als auch in der Neukonzeption", betonte Markus Wolf. Darum herum gruppieren sich weitere Angebote wie aufsuchende Jugendarbeit und Jugendpflege.

Gersthofer Streetwork wird mit zwei neuen Vollzeitstellen ausgebaut

Das neue Juze bietet Wolf und seinem Team die Möglichkeit, die aufsuchende Jugendarbeit (Streetwork) auszuweiten. Von Anfang an sollten die Jugendlichen in die Planungen für diese Einrichtung stark eingebunden werden, damit es ihren Bedürfnissen möglichst weit entsprechen kann. Im Neubau sollen die Öffnungszeiten verlängert und die Angebote inhaltlich deutlich erweitert werden. Im Cafébereich bietet sich die Möglichkeit zur Entspannung und Erholung. Jugendliche können sich unterhalten, Spielangebote nutzen, Gleichgesinnte treffen, und Freundschaften pflegen.

Weiter wird hier den Jugendlichen niedrigschwellige Einzelbetreuung durch das pädagogische Personal angeboten, zum Beispiel Beratungsgespräche bei Schwierigkeiten mit der Schule, den Partnern oder im Beruf und Elternhaus. Die Folge ist die Aufstockung einer Stelle von 38 Prozent auf Vollzeit sowie die Schaffung einer weiteren Vollzeitstelle. Bei der allgemeinen Jugendarbeit wie Beratung, Jungbürgerempfang, sozialen Trainingskursen sowie Jugendbeirat und Ferienprogramm sieht Wolf keine Änderungen vor.

Bei der aufsuchenden Jugendarbeit in der Stadt wird die Einzelhilfe und Gruppenarbeit an bestehenden Treffpunkten weitergeführt "Die Jugendlichen wünschen allerdings zusätzliche Treffpunkte, an denen sie auch erwünscht sind, zum Beispiel einen Pavillon im Stadtgebiet." Solche Treffpunkte sollen bei weiteren Planungen der Stadtentwicklung immer berücksichtigt werden. Ein neuer Jugendplatz ist bereits beschlossen. Er wird an der Johann-Strauß-Straße eingerichtet.

Auch Gersthofens westliche Stadtteile werden künftig betreut

Komplett neu im Konzept von Markus Wolf ist die aufsuchende Jugendarbeit in den westlichen Stadtteilen. Hier sollen ebenfalls neue Treffpunkte aufgebaut und begleitet werden. Dort sollen dann auch Einzelfallhilfe und Gruppenarbeit stattfinden. "Dies erfordert aber zusätzlich eine Vollzeitstelle." Weiter soll stärker mit den Schulen, nicht zuletzt auch über soziale Trainingskurse zusammengearbeitet werden. Themen sind dabei Strategien zur Konfliktlösung, Förderung der Kommunikationsfähigkeit (diese habe infolge der Corona-Pandemie und des Lockdowns stark gelitten), Kooperationsfähigkeit und Verbesserung des Klassenklimas. Außerdem soll der Kontakt zu den Gersthofer Vereinen intensiviert werden.

Derzeit kämen circa 30 bis 50 Jugendliche pro Tag ins Jugendzentrum, antwortete Markus Wolf auf eine Frage von Susanne Kirner (CSU). "Prognosen, wie viele das neue Juze anziehen wird, wären unseriös", betonte er. "Die Attraktivität ergibt sich nicht zuletzt durch die Öffnungszeiten." Das neue Konzept funktioniere aber auch ohne den Neubau. Einstimmig sprach sich der Stadtrat für das neue Konzept der Gersthofer Jugendarbeit aus.