vor 32 Min.

So wünschen sich Gersthofer Anwohner ihren See am Ballonstartplatz

Plus Seit gut einem Jahr ist der See am Ballonstartplatz in Gersthofen gesperrt. Nun wurden Anwohnern neue Pläne für das Gewässer vorgestellt. Sie sagten einiges dazu.

Von Gerald Lindner

Ein See ist das städtebauliche Zentrum im Wohngebiet am Ballonstartplatz in Gersthofen – und seit gut einem Jahr darf wegen Keimen dort nicht mehr gebadet werden. Darüber hatten sich Anwohner schon wiederholt beschwert. Nun soll das Gewässer umgestaltet werden. Die Stadt hat inzwischen vom ursprünglichen Planer des Sees, Franz-Josef Eger, ein neues Konzept erarbeiten lassen. Dazu konnten am Montagabend die Anwohnenden ihre Ansichten und Anregungen äußern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

