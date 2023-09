Sonne blendet: Schwerer Unfall am Ballonstartplatz

Eine junge Fahrerin übersieht einen geparkten Lastwagen. Eine Beifahrerin konnte das Fahrzeug nicht mehr allein verlassen. Viele Einsatzkräfte waren vor Ort.

Die tief stehende, blendende Sonne vermutet die Polizei in Gersthofen als Grund für einen Verkehrsunfall mit einem schwer Verletzten in Gersthofen. Passiert ist es am Samstag, 16. September, gegen 18.40 Uhr im Industriegebiet am Ballonstartplatz. Es kam zum Zusammenstoß zwischen einem VW Bus und einem geparkten Lastwagen. Die 23-jährige Fahrerin und eine 20-jährige Mitfahrerin konnten den VW Bus selbstständig verlassen.

Eine weitere 20-jährige Beifahrerin musste von der Feuerwehr mittels technischen Geräts aus dem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde sie schwer verletzt in die Uniklinik Augsburg gebracht. Vor Ort war eine große Zahl von Einsatzkräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes notwendig. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 32.500 Euro. (jah)

