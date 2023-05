Spanischer Konzern steigt bei Gersthofer Start-up BJS Ceramics ein

Fasern, die extreme Belastungen aushalten, stellt die Gersthofer BJS Ceramics GmbH her. Nun ist ein renommierter Konzern bei dem Unternehmen eingestiegen.

Sie sind leicht, halten aber große Belastungen und höchste Temperaturen aus: In Gersthofen werden keramische Hochleistungsfasern hergestellt. Die BJS Ceramics GmbH entwickelt seit 2015 dort sogenannte Siliziumcarbid-Fasern (SiC-Fasern). Nun ist dem Unternehmen ein weiterer wichtiger Entwicklungsschritt von europaweiter Bedeutung gelungen.

ITP Aero, der führende spanische Konzern für Flugturbinenbauteile mit Sitz in Bilbao, erwirbt circa zehn Prozent an der Gersthofer Hightech-Firma BJS Ceramics. Gleichzeitig vereinbaren die beiden Unternehmen eine enge Zusammenarbeit bei der Entwicklung der nächsten Keramikfaser-Generation und ihrer Anwendung in sogenannten Verbundkeramiken Ceramic Matrix Composites (CMCs) – für Flugzeugturbinen der nächsten Generation.

Gersthofer Start-up will Engagement in Europa ausbauen

"Wir haben mit ITP Aero einen hochkompetenten, langfristigen Partner gewonnen, mit dem wir unsere Faserkompetenz in Europa weiter ausbauen können. ITP sichert sich mit dem Einstieg den Zugang zu SiC-Fasern und beschleunigt ITPs-Strategie, daraus Verbundkeramikbauteile (CMCs) aus europäischer Quelle zu entwickeln", betont Armin Bruch, der geschäftsführende Gesellschafter der BJS. "Diese Vereinbarung wird unser Wachstum nachhaltig beschleunigen", ergänzt Jutta Schull, Anteilseignerin und Mitgründerin. Über den Beteiligungswert und andere Details haben die Partner Stillschweigen vereinbart.

BJS Ceramics GmbH ist ein privates Start-up-Unternehmen, das das Geschäftsfeld der präkeramischen Polymere und Silicium-Carbid (SiC)-Fasern von der SGL Carbon GmbH im Jahr 2014 übernommen hat. BJS Ceramics GmbH entwickelt seither erfolgreich präkeramische Polymere und produziert seit Anfang 2021 Silicium-Carbid-Fasern in der Faserpilotanlage am Fraunhofer Zentrum HTL in Bayreuth. SiC-Fasern werden nach Angaben des Unternehmens in Flugzeugturbinen eingesetzt, damit diese bei höheren Temperaturen effizienter betrieben werden können und so signifikant CO₂-Emissionen reduzieren.

Forschungslabor sitzt in Gersthofen

SiC-faserverstärkte Komponenten sind auch Voraussetzung für Turbinen, die zu 100 Prozent mit grünem Wasserstoff betrieben werden und dadurch die CO₂-Emissionen vollständig eliminieren, da Wasserstoff bei Verbrennung zu Wasser wird. Weiteres wichtiges Anwendungsgebiet ist unter anderem die Fusionsenergie, wo diese Spezialfasern in kritischen Komponenten für Reaktorauskleidungen eingesetzt werden.

In Gersthofen ist das Labor zur Forschung und Entwicklung für das Fraunhofer-Zentrum, es werden auch Prototypen und Kleinserien gefertigt. Seit 2022 können laut Geschäftsführer Werner Humbs größere Mengen dieser Fasern hergestellt werden. Diese keramischen Bauteile werden unter anderem in Gersthofen durch das Schwesterunternehmen BJS Composites GmbH gefertigt. Aus diesen Fasern, die wesentlich dünner als ein menschliches Haar sind, wurden nun erste textile Fasergewebe hergestellt: Diese werden gewebt wie Stoff. Das Gewebe wird dann je nach Bedarf in Form gebracht, mit Siliziumkarbid bedampft und bei 1150 Grad Celsius im Ofen gebrannt. Dabei entstehen harte keramische Bauteile.