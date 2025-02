Spende des Jugendorchesters Gersthofen geht an den Gersthofer Tisch

Das Jugendorchester Gersthofen, vertreten durch seine beiden Vorstände Andreas Landau und Sven Stawinoga, hat einen Spendenscheck in Höhe von 2100 Euro an den „Gersthofer Tisch“ übergeben. Die beschenkte Initiative ist mit den „Tafeln“ in anderen Gemeinden vergleichbar; sie holt bei örtlichen Anbietern Lebensmittel ab, die kleinere Mängel aufweisen oder kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums stehen. Diese werden dann an Bedürftige weitergegeben. Rudolf Straub, Heinz Schaaf und Lorenz Dirr vom „Gersthofer Tisch“ freuten sich über die Zuwendung. Die Summe erspielte das Jugendorchester bei seinem Benefizkonzert kurz vor Weihnachten; es stand unter dem Motto „Gersthofen leuchtet“. Die Musizierenden und der Vereinsvorstand wünschen sich, dass durch ihre Spende viele Gersthofer Augen zum Leuchten gebracht werden können.

