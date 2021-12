Gersthofen

12:15 Uhr

Spende für Gersthofens Stiftung "Hilfe in Not"

Dachser-Speditionsleiter Christian Schnabel (links) übergibt Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle einen Scheck über 5000 Euro für die Stiftung Hilfe in Not Gersthofen.

Manche Firmen verzichten in der Vorweihnachtzeit auf Geschenke und spenden das gesparte Geld für einen guten Zweck. In einem Fall profitiert davon die Gersthofer Stiftung "Hilfe in Not".

Die Stiftung "Hilfe in Not Gersthofen" unterstützt ausschließlich Gersthofer Bürgerinnen und Bürger, die sich in einer Notsituation befinden. Zusätzlich arbeitet die Stiftung mit verschiedenen wohltätigen Institutionen vor Ort zusammen, um Hilfesuchende zu beraten, zu fördern oder sie direkt mit einer individuellen Spende oder Hilfestellung zu unterstützen. Nun hat sie eine Spende bekommen. Auf Weihnachtsgeschenke verzichtet Christian Schnabel, Speditionsleiter der Dachser SE in Gersthofen, überreichte dem Bürgermeister und Stiftungsratsvorsitzenden Michael Wörle einen Scheck in Höhe von 5000 Euro für die Stiftung "Hilfe in Not Gersthofen". "Wir verzichten seit mehreren Jahren auf Weihnachtsgeschenke für Kunden und Partner und spenden den Gegenwert gemeinnützigen Institutionen", so Schnabel. Wörle zeigte sich erfreut: "In Zeiten der Corona-Pandemie fielen die Haupteinnahmen aus dem Margeritenball der Stadt Gersthofen sowie dem Basar der Vereine weg, sodass Einzelspenden wie diese unverzichtbar für die Stiftungsarbeit sind." (Kai Schwarz, Stadt Gersthofen)

