Spielleiter geben Gersthofer Kol-La-Faschingsitzungen den Feinschliff

Plus Zwei Jahre fielen die Gersthofer Kol-La-Faschingssitzungen aus. Nun gibt's eine Neuauflage. Das Programm steht fest. Nun feilen die Spielleiter an den Feinheiten.

Die großen Faschingssitzungen der Gersthofer Kol-La gehören zu den größten Besuchermagneten im Gersthofer Kulturprogramm. Nach zweijähriger, durch die Corona-Pandemie erzwungener Pause sollen die Kol-La-Faschingssitzungen wiederbelebt werden. Am Freitag, 3. Februar hebt sich in der Stadthalle Gersthofen der Vorhang für die mittlerweile 51. Saison. Wer dann auf der Bühne stehen wird, steht schon weitestgehend fest. Jetzt verleihen die beiden neuen Spielleiter dem fünfstündigen Programm noch seinen Feinschliff. Neben bekannten Protagonisten wird es auch einiges Neue geben.