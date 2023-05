Gersthofen

Sportallee ist wegen Wasserrohrbruch-Arbeiten gesperrt

Wegen Reparaturarbeiten nach einem Wasserrohrbruch ist die Sportallee in Gersthofen gesperrt.

Die Sportallee in Gersthofen ist derzeit gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet. Im Sommer steht dann am gleichen Ort eine noch größere Baustelle an.

Wegen Bauarbeiten gesperrt ist derzeit die Gersthofer Sportallee auf Höhe der TSV-Turnhalle. Grund sind nach Angaben der Stadt Reparaturarbeiten nach einem Wasserrohrbruch. Der Verkehr wird über die Rudolf-Harbig- und die Bürgermeister-Langhans-Straße zur Bauernstraße oder Kirchstraße umgeleitet. Im Sommer stehen größere Arbeiten in der Sportallee in Gersthofen an Diese Sperrung ist eine "Generalprobe" für den Sommer: Denn in wenigen Wochen soll die marode Deckschicht der wichtigen Verkehrsachse Sportallee komplett erneuert und somit der "Rumpelacker" beseitigt werden. Dann muss die Straße länger großräumig gesperrt werden. Die Vorbereitungen laufen nach Angaben von Rathaussprecherin Wera von Witzleben auf vollen Touren. (AZ)

