Sportliches Jugendtreffen in Gersthofen

Nach langer Busfahrt und Stau an der Grenze erreichten die jungen französischen Gäste der Partnerstadt Nogent-sur-Oise endlich Gersthofen. Belohnt wurden sie mit einem Fingerfood-Buffet, reichhaltig bestückt von Mitgliedern des Nogent-Vereins und ihrer Gastfamilien. Ein gelungener Start für das Jugendtreffen 2024 in Bayern. Passend zum sportlichen Großereignis in Paris stand in diesem Jahr unter dem Motto „Sport und Spiel“ ein olympisches „Batteln“ auf dem Programm. Eine Woche lang wurden allerlei sportliche Aktivitäten wie Wasserski, Soccergolf, Parcours und Kanufahren ausprobiert. Auch eine Stadtrallye durfte nicht fehlen. Am letzten Programmtag wurden die Zutaten für die abendliche Pizza vorbereitet. Beim gemeinsamen Abschiedsessen waren dann auch die Gastgeber und Gasteltern am Backhaus eingeladen. Unterstützt wurden die Jugendlichen und alle Gäste vom ehrenamtlichen Backhaus-Team. Ausgestattet mit einem Handschuh durften sie sich die Pizza individuell selbst belegen. Für jede und jeden war etwas geboten, auch für veganen Käse und Halal war gesorgt. Ein Dank des Vereins geht an dieser Stelle an die Gastfamilien für ihre Spontanität und Bereitschaft, gleich mehrere Kinder aufzunehmen.

Die nächste Jugendfahrt nach Frankreich (Nogent-sur-Oise) findet in den Herbstferien statt. Anmeldeschluss ist der 21. September. Wer mitfahren möchte, meldet sich online unter https://nogent-verein.de/anmeldung-zur-jugendfahrt, per E-Mail an info@nogent-verein.de oder unter Telefon 0821/99863971. Mehr Infos im Internet unter https://nogent-verein.de. Auch neue ehrenamtlich Engagierte sind herzlich willkommen und können unter der genannten E-Mail Kontakt aufnehmen. Ein weiterer Vereinstermin ist der Bücherbasar des Nogent-Gersthofen am Wochenende 28./29. September im Gersthofer Rathaus.