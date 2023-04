Sprinterfahrer verursacht Unfall in Gersthofen mit 15.000 Euro Schaden

Ein 32-Jähriger achtet in Gersthofen nicht auf die Vorfahrt und kracht mit seinem Sprinter in das Auto eines 63-Jährigen. Dabei wird der Unfallverursacher leicht verletzt.

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat ein Sprinterfahrer am Montag in Gersthofen. Der 32-Jährige kam gegen 13.30 Uhr aus der Dieselstraße und wollte auf der Bahnhofstraße in Richtung Flotowstraße fahren.

Dabei übersah er laut Polizei das Auto eines 63-Jährigen, der auf der Bahnhofstraße in westlicher Richtung unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge verletzte sich der 32-Jährige leicht und wurde zur weiteren Untersuchung in die Uniklinik gebracht. Der Gesamtschaden beträgt rund 15.000 Euro. (thia)