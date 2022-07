Gersthofen

17:30 Uhr

Stadt präsentiert Vorschläge für "Neues Herz" von Gersthofen

Deutlich klafft in der Stadtmitte das Gersthofer Loch (oben Mitte). Wie es bebaut werden soll, zeigt der Siegerentwurf eines Planungswettbewerbs, der am Mittwoch vorgestellt wird.

Plus Mehr als zehn Jahre wird um eine neue Gersthofer Mitte gerungen. Nun werden die Sieger eines Planungswettbewerbs vorgestellt - an einem ungewöhnlichen Ort.

Von Gerald Lindner

Es gab große Pläne für ein Einzelhandelszentrum, danach für intensive Wohnbebauung, zwei Bürgerbegehren und einen Bürgerentscheid: Seit mehr als zehn Jahren wird in Gersthofen über die Neugestaltung des Stadtzentrums gestritten und diskutiert. Schließlich kaufte die Stadt das Areal im vergangenen Jahr. Ein großer Architekturwettbewerb, der in den vergangenen Wochen stattfand, soll es nun richten. Die Ergebnisse werden am Mittwoch, 27. Juli, vorgestellt und auch der Siegerentwurf, der realisiert werden muss. Doch für die Präsentation findet an einem ungewöhnlichen Ort statt.

