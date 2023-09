Stadt startet "Gerschthofen-Card-Quiz" mit Preisen

Mit besonderen Angeboten in die örtlichen Geschäfte locken soll die Gerschthofen-Card. Nun veranstaltet die Stadt ein Quiz, bei dem es etwas zu gewinnen gibt.

Mit der Gerschthofen Card gewinnen: Das Gutschein- und Bezahlsystem „Gerschthofen-Card“ kann in der Ballonstadt nicht nur bei zahlreichen Akzeptanzstellen zum Einsatz kommen – es können auch Vereine oder gemeinnützige Organisationen unterstützt werden. In der Anlaufphase der „Gerschthofen-Card“ hat sich die Stadt dazu entschlossen, die zwei großen „Blaulicht-Organisationen“ (Feuerwehren und BRK) als vorläufig erste Spendenempfänger in das neue Gutscheinsystem einzubinden. In den kommenden Monaten sollen sich dann weitere Vereine und Organisationen als Spendenempfänger der Bonuspunkte bewerben können.

Nun kommt eine besondere Aktion hinzu: Ab sofort findet ein Gerschthofen-Card-Quiz online und per Quiz-Karte statt. Letztere liegt bei allen Akzeptanzstellen im Stadtgebiet aus. Beim Gerschthofen-Card-Quiz müssen je drei Fragen zur Bereitschaft des Roten Kreuzes Gersthofen sowie den Freiwilligen Feuerwehren Gersthofen beantwortet werden. Unter allen richtigen Antworten werden drei Gerschthofen-Cards im Wert von 20, 30 und 50 Euro verlost.

So funkt das Quiz in Gersthofen

So geht’s: Bei jedem Einkauf sammeln Inhaber:innen der „Gerschthofen-Card“ Bonuspunkte, die sie entweder für den eigenen Einkauf in Form eines Rabattes nutzen oder an lokale Vereine bzw. gemeinnützige Organisationen aus Gersthofen spenden können. Die gesammelten Bonuspunkte werden dann zu einem bestimmten Zeitpunkt als monetäre Spende ausgeschüttet. (AZ)