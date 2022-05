Gersthofen, Stadtbergen

vor 29 Min.

Festival in Gersthofen: Weg mit dem Auto - hin zum Fahrrad

Beim Nachhaltigkeitstag in Gersthofen gab es ein Autorennen, bei dem die Teilnehmer mit vollem Muskeleinsatz schieben mussten.

Plus Energie sparen, Klima schützen, weniger verbrauchen: Das Nachhaltigkeits-Festival in Gersthofen kommt zur rechten Zeit. Auch der Radaktionstag in Stadtbergen steht im Zeichen der Verkehrswende.

Bei bestem Wetter waren am Sonntag in Gersthofen Hunderte Menschen auf den Beinen. Unter dem Motto "einfach nachhaltig leben" veranstaltete die Stadt Gersthofen zum ersten Mal rund um die Stadthalle und im Stadtpark ein Nachhaltigkeits-Festival. Neben einem Quiz mit Fragen rund ums Thema Klimaschutz und Energiesparen gab es Dutzende Aktionen, die gut angenommen wurden. So wurde dort ein "Fahrrad-Auto" präsentiert, man lernte, wieso man alte E-Mails löschen sollte oder konnte bei einem lustigen Autorennen mitmachen - indem man es schob.

