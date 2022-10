Gersthofen/Stadtbergen/Neusäß

vor 50 Min.

Das kaufen die Menschen in der Krise: Heizlüfter und AdBlue

Plus Durch die Energiekrise ändert sich auch das Kaufverhalten der Menschen. Eine Nachfrage in Baumärkten zeigt: Auch kuriose Dinge sind gefragt.

Von Melanie Langenwalter Artikel anhören Shape

Donnerstagnachmittag im Hery Park in Gersthofen. Ein Mann läuft enttäuscht mit seiner leeren Gasflasche aus dem Bauhaus. Er erhielt für seine leere Flasche keine neue volle, sie ist vom falschen Anbieter. Ein Hinweisschild vor dem Eingang weist die Kunden bereits darauf hin. Volle Gasflaschen werden nur noch im Tausch mit einer entsprechenden Leerflasche verkauft. Grund dafür ist laut Hinweisschild „die Verknappung auf dem Rohstoffmarkt, die starke Nachfrage und die extrem geringen Rückläufe an Leergutflaschen“. Heidrun und Armin Kleemann aus Neusäß hatten hingegen Glück, sie hatten die richtige Leergutflasche dabei und haben eine neue volle erhalten. „Wir brauchen sie eigentlich nur zum Grillen, aber natürlich ist man zurzeit froh, wenn man zur Not was daheim hat“, so das Ehepaar.

