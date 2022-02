Stadthalle, Bibliothek, Ballonmuseum in Gersthofen: Das gilt jetzt für Besucher

Plus Viele Wochen lang macht die Corona-Pandemie strenge Regelungen für den Besuch von Kultureinrichtungen erforderlich. Das ändert sich ab sofort.

Monatelang gab es strenge Auflagen für den Besuch von Kultureinrichtungen in Gersthofen. Erste Lockerungen gelten ab sofort für die Stadthalle, die Stadtbibliothek sowie das Ballonmuseum. Einige Vorschriften sind aber weiter einzuhalten.