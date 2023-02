Stadthalle Gersthofen empfängt zweimillionste Besucherin

Seit dem Jahr 1995 bietet die Stadthalle Gersthofen ein umfangreiches Kulturprogramm. Nun wurde ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert.

Zwei Millionen Gäste haben seit ihrer Eröffnung die Stadthalle Gersthofen besucht. Am Wochenende konnte bei der musikalisch-literarischen Lesung "Chocolat" mit Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer der zweimillionste Gast begrüßt werden: Besucherin Margarete Fromm durfte sich nicht nur über einen kulturellen Höhepunkt mit Star-Besetzung, sondern auch über besondere Gratulationen und ein Geschenk freuen.

"Ich bin sehr stolz, heute die zweimillionste Besucherin in unserer Stadthalle zu begrüßen", freut sich Gersthofens Erster Bürgermeister Michael Wörle. "Diese großartige Zahl dokumentiert, welchen Imagefaktor diese Institution für die Stadt Gersthofen wie auch den Großraum Augsburg einnimmt. Die Anziehungskraft der Kultur in Gersthofen, mit einer Reichweite von München bis Kempten, ist in der Region einzigartig." Auch Kulturamtsleiter Uwe Wagner ist begeistert: "Zwei Millionen ist eine enorme Zahl und ein Riesenerfolg! Ich möchte mich bedanken bei allen Besuchern, aber auch bei allen Menschen, die dieses Ergebnis möglich gemacht haben – den Technikern, Garderobendamen, Aufbauhelfern, externen Dienstleistern und natürlich meinem tollen Team!", so Wagner.

Gutschein für Dinner und Vorstellung in Gersthofen

Die glückliche Margarete Fromm durfte sich neben der Gratulation von Gersthofens Bürgermeister Wörle und Kulturamtsleiter Wagner über einen Gutschein zum Wiederkommen freuen: Eingeladen wurde zu einem perfekten Abend in der Stadthalle mit Freikarten, einem Dinner vor der Veranstaltung und Getränken in der Pause.

Schon bevor das 920 Zuschauer fassende Gebäude auf einem Feld neben dem City-Center fertiggestellt war, ging’s los mit Gastspielen an unterschiedlichen Orten. Am 14. Oktober 1995 wurde die Halle mit klassischer Musik eröffnet. Zuvor war auf dem damaligen Festplatzgelände der Neubau des Rathauses errichtet worden. Mit dem City-Center und dem Rathaus bildet die Stadthalle ein Ensemble, welches den heutigen Rathausplatz auf drei Seiten umrahmt. Zum zehnten Jahrestag der Eröffnung wurde groß gefeiert: So gab es im Oktober 2005 eine festliche Aufführung der Oper "Der Rosenkavalier" von Richard Strauss.

Das 20. Jubiläum fand im Jahr 2015 unter dem Motto "Feiern mit Freunden" statt und versammelte eine Reihe von Akteuren, die von Anfang an mit dabei waren. Als wohl beliebtester und bekanntester Star kehrte Gerhard Polt gemeinsam mit den Well-Brüdern zurück nach Gersthofen. Zum 25. Jubiläum gab's unter anderem eine Ausstellung mit Plakaten von Höhepunkten aus der Geschichte der Stadthalle. Und deren gab es viele, zum Beispiel Auftritte von Weltstars wie Montserrat Caballé oder das allerletzte Konzert von Edita Gruberova, aber auch Auftritte von Georges Moustaki, Marianne Faithful oder Iris Berben.

Alle, die sich als Besucher in der Stadthalle an der nächsten Million beteiligen und ein vielseitiges Kulturprogramm erleben möchten, können sich schon jetzt den 1. März 2023 notieren. Dann erscheint nämlich das neue Programm der Stadthalle Gersthofen mit vielen Highlights in der Halle, begleitet von den beliebten Rasen-Konzerten und dem Wiesentheater im Sommer. (lig)