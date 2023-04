Stadthalle Gersthofen ist auf dem Weg zur Normalität

Schließung wegen Corona, Verschiebungen, Absagen - die letzten drei Jahre haben den Kulturveranstaltern zugesetzt. Das Gersthofer Stadthallenteam ist aber guten Mutes.

Nach der Corona-Pandemie konnte die Stadthalle Gersthofen im Jahr 2022 wieder regelmäßig Veranstaltungen anbieten. Allerdings blieb oftmals der Zuspruch weit unter den bis zum Jahr 2019 üblichen Besucherzahlen zurück. Doch nun sieht das Team des Kulturamts hier einen deutlichen Silberstreif am Horizont. Im Kulturausschuss brachte die Jahresbilanz noch weitere Details zutage.

"In 2022 konnten endlich wieder regelmäßig Veranstaltungen durchgeführt werden, die nur am Anfang des Jahres noch Regularien durch bayerische Corona-Einschränkungen unterworfen waren", erklärte Annette Voß vom Stadthallen-Team. Insgesamt wurden 160 Veranstaltungen angeboten, storniert werden mussten 68. Insgesamt 43.746 Besuchende wurden gezählt. "Die Veranstaltungszahlen haben sich wieder erholt, konnten aber noch nicht das alte Niveau aus den Jahren vor Corona erreichen." Die Eigenveranstaltungen und kommerziellen Vermietungen - zum Beispiel Kongresse, Abschlussprüfungen - blieben demzufolge nur unwesentlich hinter den alten Zahlen zurück. Anders verhält es sich mit den Vermietungen im Kulturbereich: "Gerade im ersten Halbjahr waren die Veranstalter noch sehr vorsichtig." Das habe sich im zweiten Halbjahr etwas gebessert, "insgesamt bleibt dieser Bereich mit nur 35 Veranstaltungen aber weit hinter dem früher erreichten Niveau zurück", so Annette Voß.

Trotz Besucherzuwachs bleibt Interesse am Angebot hinter den Erwartungen

Im Vergleich zu 2021 hat sich die Zahl der Besuchenden deutlich gesteigert. Sie seien aber hinter den Erwartungen zurückgeblieben. "Obwohl die Stadthalle wieder ein inhaltlich weit gestreutes Programm angeboten hat, konnten noch nicht alle Besuchergruppen wieder zurückgewonnen werden." Dies sei eine Entwicklung, die bundesweit zu beobachten sei. "Weiterhin liegen die Stärken der Stadthalle in den Bereichen Konzert und Kabarett", betonte Annette Voß. Im Tagungsbereich hat das Stadthallenteam festgestellt, dass die Besucherinnen und Besucher momentan ein größeres Bedürfnis nach Abstand haben und diese Veranstaltungen in größere Räumlichkeiten umziehen.

Konstantin Wecker brachte der Stadthalle Gersthofen im Oktober 2022 ein volles Haus. Foto: Andreas Lode

Die 67 Eigenveranstaltungen im Kulturbereich zogen 21.962 Menschen an, im Schnitt waren es 328 Besuchende pro Veranstaltung. Zum Vergleich: Bei kleinem Zuschauerraum fasst die Halle 411 Plätze, beim großen Saal mit Reihenbestuhlung und ohne Orchestergraben sind es 913 Plätze. Dennoch gab es auch mehrfach ausverkauftes Haus, zum Beispiel beim Auftritt von Konstantin Wecker.

Gersthofer Kulturangebot landet auch Treffer

Wie Annette Voß weiter ausführte, hatte die Corona-Pandemie auch positive Auswirkungen. "Die beiden während dieser Zeit entstandenen Open-Air-Formate ,Rasenkonzerte' auf dem Gelände der Naturfreunde sowie ,Wiesentheater' im Stadtpark haben sich bewährt." Dadurch konnte auch das Angebot für die jüngste Zuschauergruppe deutlich ausgeweitet werden. "Stimmungsvoller Höhepunkt der Rasenkonzerte, bei denen auch Sänger Gregor Meyle auftrat, war das ausverkaufte Konzert der Münchener Freiheit, obwohl es der einzige Abend mit problematischen Wetterverhältnissen war." Der Erfolg sei nicht zuletzt auch durch die positive Unterstützung von Naturfreunden und Alpenverein ermöglicht worden.

Lesen Sie dazu auch

Das Fazit des Gersthofer Kulturreferenten Uwe Wagner fällt positiv aus, wie er unserer Redaktion erklärte: "Wir sind in Anbetracht der Rahmenbedingungen noch gut durchgekommen." Denn das Jahr 2022 sei durch eine problematische Personalsituation geprägt worden. So fiel der Mitarbeiter in der Öffentlichkeitsarbeit langfristig aus, ein Mitarbeiter des Ticketings kündigte und im August war Wagner selbst erkrankt und viel längere Zeit aus. So mussten externe Dienstleister engagiert werden, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Dennoch war lange Zeit nur ein Notbetrieb möglich. Wagner ist insgesamt zufrieden: "Die Normalität kehrt, mit leichter Verzögerung, bei uns zurück."